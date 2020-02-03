2020-02-03T17:46:58+03:00
Спорт

Новая «пятилетка» Валерия Карпина! Тренер заключил долгосрочный контракт с «Ростовом»

Наставник «желто-синих» прогрессирует с каждым годом, отметили в клубе
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Валерий Карпин не один раз признавался в симпатиях к Ростову - и клубу, и городу. Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин не один раз признавался в симпатиях к Ростову - и клубу, и городу. Фото: ФК "Ростов"
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Главный любимец ростовских болельщиков футбола, специалист с большим профессиональным талантом и потрясающим чувством юмора Валерий Карпин 3 февраля подписал новый долгосрочный контракт с ФК «Ростов» - на пять лет!

О достигнутом соглашении со специалистом рассказали в пресс-службе донского клуба.

- Дорогие болельщики, мы рады сообщить, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продлил контракт с клубом. Карпин возглавил «желто-синих» в декабре 2017 года. В нынешнем сезоне «Ростов» под его руководством идет на третьем месте в РПЛ после 19 туров, - сообщили представители ростовской команды в соцсетях клуба.

Продление контракта с Валерием Георгиевичем эмоционально прокомментировал президент «желто-синих» Арташес Арутюнянц, который отметил, что тренер постоянно прогрессирует и стремится к достижению новых результатов с командой.

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Валерий Карпин продлил контракт с "Ростовом" на пять лет!
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- Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним. Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним - команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблён в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго, - сказал Арутюнянц.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Сезон РПЛ 2017/2018 ростовчане завершили на 11-м месте российского первенства. В 2019 году «Ростов» поднялся выше и финишировал в Премьер-лиге на девятой строчке.

Валерий Карпин поблагодарил всех за поздравления с Днем рождения, его специалист отметил 2 февраля. .#Карпин #фкРостов #мыРостов

В текущем сезоне чемпионата после 19 туров «желто-синие» набрали 34 очка и занимают промежуточное третье место. В 67 матчах под руководством Карпина команда провела 67 матчей, одержала 27 побед, окончила 20 встреч в ничью и проиграла 20 матчей.

До «Ростова» Валерий Карпин успел поработать со «Спартаком», «Мальоркой» и «Армавиром».

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Если бы болельщики «Ростова» учредили свою премию «Человек года», то самым явным кандидатом на это звание легко мог бы стать Валерий Карпин. Наставник «желто-синих» не только смог по итогам текущего сезона сколотить из донской команды крепкий боеспособный коллектив, который перед зимней паузой в РПЛ пробился в тройку ведущих клубов страны, но и запомнился журналистам предельно откровенными эмоциональными высказываниями (подробности)

«Пиво, дискотека, «Ростов» и 10 миллионов евро»: Валерий Карпин рассказал о своей жизни

Валерий Карпин стал героем нового шоу блогера Евгения Савина. Встреча главного тренера «Ростова» и ведущего произошла в эстонской Нарве. Непринужденно общаясь, собеседники совершили прогулку по родному городу наставника «желто-синих», посмотрели на футбольную площадку, где он гонял мяч в детстве, а также поиграли в хоккей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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