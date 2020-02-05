2020-02-05T22:58:52+03:00
Общество

«Добро пожаловать в наш мир, доченька!»: Модель Анастасия Костенко родила футболисту Дмитрию Тарасову третью девочку

Спортсмен рад пополнению [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пара воспитывает совместную дочь Милану. Фото: Instagram Анастасии КостенкоПара воспитывает совместную дочь Милану. Фото: Instagram Анастасии Костенко
Изменить размер текста:

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко произошло радостное событие. В среду, 5 февраля, модель родила спортсмену еще одну дочь. Девочка стала третьим ребенком экс-игрока «Локомотива».

kostenko.94kostenko.94
Мама Анастасии Костенко приехала в роддом
139669 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Наследница появилась на свет в 17:05. Ее вес — 3,39 килограмма, рост — 52 сантиметра. У донской красавицы Анастасии уже второй ребенок, а у Дмитрия Тарасова - третий. От первого брака у футболиста есть 11-летняя дочь Ангелина. В браке с Анастасией Костенко почти три года назад родилась дочь Ангелина.

kostenko.94kostenko.94
Анастасия Костенко уделяет много времени дочери Милане
89596 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Судя по фото, в московском элитном роддоме Анастасию Костенко навестила ее мама. Она пришла в палату к дочери, чтобы поддержать ее и увидеть внучку. А вот муж модели, похоже, не смог приехать на роды. Сейчас он находится на сборах с ФК «Рубин» в Турции. Несмотря на это, он одним из первых сообщил о пополнении.

- Спасибо тебе, моя любовь, - подписал футболист снимок жены с новорождённой дочерью в Instagram.

kostenko.94kostenko.94
За несколько недель до родов жены Дмитрий Тарасов уехал на сборы
60648 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Известно, что спортсмен и его супруга мечтают о большой и дружной семье. Пара планирует в будущем стать многодетными родителями.

- Любовь удивительна! Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом, - заинтриговала поклонников Анастасия Костенко.

Ранее дончанка сообщила, что находится на 38-й неделе беременности, ее измотали тренировочные схватки. Молодая мама жаловалась подписчикам: "Днем хочется спать, но я активно занимаюсь уборочкой. Ночью наоборот, каждый раз напрягаюсь от тренировочных. Страх не успеть попасть в роддом. Не беспокойтесь, у нас будет доченька...".

tarasov23tarasov23
Имя для дочери будет выбирать футболист
107539 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», в декрете Анастасия Костенко помогает супругу выплачивать кредит за дорогой загородный дом. Она вкладывает деньги, которые получает от рекламы в Интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История ростовской золушки, которая увела у Бузовой мужа: биография Анастасии Костенко

Биография Анастасии Костенко, которой Дмитрий Тарасов сделал предложение на Мальдивах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
Новости 24