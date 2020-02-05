2020-02-05T16:42:27+03:00
Общество

«Каждый раз плачу»: Беременная модель Анастасия Костенко боится не успеть в роддом

Тренировочные схватки измотали молодую маму
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель ждет второго ребенка от дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Анастасия КостенкоМодель ждет второго ребенка от дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Анастасия Костенко
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25-летня супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко без прикрас рассказала своим поклонникам о том, что сейчас в ее жизни очень непростое время. Беременная модель измотана тренировочными схватками, которые стали часто происходить с ней в последнее время по ночам.

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Дмитрий и Анастасия Костенко воспитывают дочь Милану
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- Днем хочется спать, но я активно занимаюсь уборочкой, а ночью, наоборот, каждый раз напрягаюсь от тренировочных, - сообщила супруга футболиста в Instagram.

Молодая мама отмечает, что испытывает страх «не успеть попасть в роддом», ведь живот у неё уже опустился, а это значит, что роды состоятся в ближайшее время. Этого дня Анастасия ждет с нетерпением.

- Пересматриваю трогательное и эстетически красивое видео со дня родов Милаши. Каждый раз плачу от милости того дня, - поделилась Анастасия Костенко.

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Анастасия Костенко на отдыхе
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Стоит отметить, что находясь в декрете Анастасия Костенко не теряет времени зря. Модель часто участвует в тематических фотосессиях, а также помогает мужу выплачивать кредит за дорогой особняк. Ежемесячно футболист Дмитрий Тарасов должен платить 250 тысяч рублей. Часть из этих средств вкладывает Анастасия Костенко благодаря доходу в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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