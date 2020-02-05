«Каждый раз плачу»: Беременная модель Анастасия Костенко боится не успеть в роддом
25-летня супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко без прикрас рассказала своим поклонникам о том, что сейчас в ее жизни очень непростое время. Беременная модель измотана тренировочными схватками, которые стали часто происходить с ней в последнее время по ночам.
- Днем хочется спать, но я активно занимаюсь уборочкой, а ночью, наоборот, каждый раз напрягаюсь от тренировочных, - сообщила супруга футболиста в Instagram.
Молодая мама отмечает, что испытывает страх «не успеть попасть в роддом», ведь живот у неё уже опустился, а это значит, что роды состоятся в ближайшее время. Этого дня Анастасия ждет с нетерпением.
- Пересматриваю трогательное и эстетически красивое видео со дня родов Милаши. Каждый раз плачу от милости того дня, - поделилась Анастасия Костенко.
Стоит отметить, что находясь в декрете Анастасия Костенко не теряет времени зря. Модель часто участвует в тематических фотосессиях, а также помогает мужу выплачивать кредит за дорогой особняк. Ежемесячно футболист Дмитрий Тарасов должен платить 250 тысяч рублей. Часть из этих средств вкладывает Анастасия Костенко благодаря доходу в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU