Брызнули в лицо из баллончика и насильно усадили в авто: трое мужчин похитили девушку в Ростове-на-Дону

В Советском районе донской столицы агрессивные люди публично похитили молодую девушку. О тревожном происшествии рассказали очевидцы события в соцсетях.

По их словам, пугающий инцидент произошел сегодня, 5 февраля, в Ростове-на-Дону на улице 2-я Краснодарская, около дома № 135. Трое мужчин подошли к девушке и внезапно брызнули ей чем-то в лицо из баллончика, после чего насильно затолкали свою беспомощную жертву в автомобиль и быстро умчались в неизвестном направлении. Ростовчане немедленно обратились в правоохранительные органы.

Как успели разглядеть шокированные прохожие, злоумышленники передвигались по городу на легковой автомашине корейской марки «Хендай Акцент» серого цвета.

В полиции подтвердили, что получили сообщение о возможном правонарушении.

- Поступило сообщение о возможном похищении человека. По этому факту проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия, - прокомментировали информацию о происшествии в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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