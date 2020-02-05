Брызнули в лицо из баллончика и насильно усадили в авто: трое мужчин похитили девушку в Ростове-на-Дону
В Советском районе донской столицы агрессивные люди публично похитили молодую девушку. О тревожном происшествии рассказали очевидцы события в соцсетях.
По их словам, пугающий инцидент произошел сегодня, 5 февраля, в Ростове-на-Дону на улице 2-я Краснодарская, около дома № 135. Трое мужчин подошли к девушке и внезапно брызнули ей чем-то в лицо из баллончика, после чего насильно затолкали свою беспомощную жертву в автомобиль и быстро умчались в неизвестном направлении. Ростовчане немедленно обратились в правоохранительные органы.
Как успели разглядеть шокированные прохожие, злоумышленники передвигались по городу на легковой автомашине корейской марки «Хендай Акцент» серого цвета.
В полиции подтвердили, что получили сообщение о возможном правонарушении.
- Поступило сообщение о возможном похищении человека. По этому факту проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия, - прокомментировали информацию о происшествии в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU