В Ростове-на-Дону двое мужчин похитили 20-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-22T16:53:16+03:00

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В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили девушку. По словам очевидцев, все случилось на улице Славинской (Северное водохранилище) - молодые люди затолкали в машину прохожую и уехали.

- Похищение могло быть частью свадебного обряда, - поясняет источник 1rnd в правоохранительных органах. - Тем не менее, в этом случае между семьями жениха и невесты не все гладко, ведь девушка объявлена в розыск.

На данный момент известно, что по факту случившегося идет проверка, которая может закончиться возбуждением уголовного дела в отношении жениха (возможное наказание - от пяти до 12 лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU