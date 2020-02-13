Гриф секретно: ученого из Новочеркасска отправили на 7,5 лет в колонию за госизмену

Доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за государственную измену. Дело рассматривалось в закрытом режиме Ростовским областным судом.

Доктора наук обвиняли в передаче секретные сведений в азиатскую страну. Ученый работал в конструкторском бюро вместе с аспирантом, которые приехал из Вьетнама. Дончанин обменивался с ним информацией по работе.

- Дело рассматривалось в особом порядке. Осужденный не стал обжаловать приговор, который вступил в законную силу, - сообщили в Ростовской областном суде.

После отбывания наказания ученому назначили один год ограничения свободы.

Во время судебного заседания сторона защиты ученого утверждала, что вся информация, которую он передавал иностранному аспиранту, есть «в открытом доступе в каждой библиотеке».

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