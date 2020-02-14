СЗАО «СКВО»: на стороне правды

Процессуальные оппоненты законных владельцев предприятия СЗАО «СКВО», помимо большого количества заявлений, поданных в разные инстанции и правоохранительные органы против руководства компании, стали пробовать другие способы воздействия.

ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ, НО ТОЛЬКО НЕ ПРАВДОЙ

После очередного судебного заседания Лидия Касьяненко и ее сын Денис, продолжающие утверждать, что оба имеют право на долю в наследстве, приехали в хутор Путь Правды на трех черных внедорожниках Gelandewagen в сопровождении охраны. Во время неожиданного визита их представитель публично декларировал исполнение решения суда, в соответствии с которым Денис Владимирович якобы вступил в права как учредитель на 33% акций ООО «ВЛАДЕН». Несмотря на то, что право на наследство еще не доказано и в настоящее время исковое заявление об определении круга наследников находится в суде, процессуальные оппоненты продолжают использовать разные методы, чтобы добраться любыми способами до не принадлежащих им по закону активов и дестабилизировать обстановку на предприятии.

Приехали в хутор Путь Правды на трех черных внедорожниках Gelandewagen в сопровождении охраны. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

В частности перед приездом в хутор «претенденты» попытались стать акционерами компании. По словам руководства СЗАО «СКВО», действующие в их интересах третьи лица нашли в Зерноградском районе одного из акционеров, который находится в пенсионном возрасте, отвезли его к нотариусу, в результате чего продажа была оформлена как дарение, а первоочередное право других акционеров на приобретение акций общества учтено не было вовсе. Мать и сын надеялись, что это минимальное количество акций (0,00185%) позволит им требовать финансовые документы у общества, так как в данный момент с юридической точки зрения они никакого отношения к нему не имеют. В настоящее время данная сделка оспаривается в Арбитражном суде, подано заявление в правоохранительные органы.

Во время визита в хутор было озвучено требование предоставить отчеты о деятельности предприятия СЗАО «СКВО». Свою позицию «претенденты» на наследство объяснили тем, что не единожды встречали в СМИ информацию о тратах денежных средств, не направленных на хозяйственную деятельность, и теперь они хотят проверить информацию о возможном желании обанкротить предприятие.

Как сообщает действующее руководство предприятия, уже долгое время Денис и Лидия Касьяненко в своих интервью бездоказательно говорят о тратах в СЗАО «СКВО» и о его возможном банкротстве, принципиально не желая принимать во внимание официальную абсолютно прозрачную статистику, которую ведут и публикуют государственные органы контроля. Согласно данным из открытых источников за последние пять лет СЗАО «СКВО» существенно укрепило свои позиции по ключевым направлениям деятельности, а также реализует большое количество социальных проектов и выплат.

Более того, со слов сотрудников предприятия, Денис с Лидией встретились с местной жительницей, которая рассказала историю о том, что ее внуку, работающему в хозяйстве водителем, совсем не хватает на жизнь, чтобы прокормить свою семью с двумя детьми. Причина - зарплата 12 тысяч рублей.

В ответ на это заявление предприятие предоставило копию справки о доходах и суммах налога того самого «внука». В документе указано, что за минувший год мужчина заработал 472 тысячи рублей, а его средняя ежемесячная зарплата составляет почти 40 тысяч рублей. Не нужно быть гением математики, чтобы сопоставить озвученные при встрече с «претендентом» на наследство мнимые и реальные доходы конкретного сотрудника предприятия.

Как рассказали представители СЗАО «СКВО», красиво обставленный визит беспокоящегося о судьбе процветающего хозяйства наследника, не появлявшегося в хуторе около пяти лет, имеет мало чего общего с реальным положением вещей. Сама претензия о том, что хозяйство якобы несет какие-то убытки, у руководства компании вызвала полное недоумение. Наоборот, за последние годы под управлением Анны Касьяненко были достигнуты значительные прорывы по ряду ключевых направлений деятельности донского агропредприятия.

ДОСЛОВНО

Свое мнение по поводу недавнего визита в хутор высказала адвокат Анны и Елены Касьяненко - Виолетта Волкова:

Виолетта Волкова, адвокат. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

- С точки зрения закона каждый гражданин России волен перемещаться внутри государства свободно. Потому приезд в хутор Путь Правды - его личная инициатива, которая вполне конституционна. Однако в моем понимании его приезд в качестве учредителя ООО «ВЛАДЕН» весьма сомнителен: право на наследство за Владимиром Михайловичем Касьяненко еще не доказано, и в настоящее время исковое заявление об определении круга наследников находится в суде. В случае если судом будет установлено, что Денис Касьяненко никогда не усыновлялся Владимиром Касьяненко, говорить о доле в наследстве вообще не придется: в соответствии с законом, если лицо не является усыновителем и просто подписало разрешение на передачу своего имени усыновленному вторым супругом ребенку, юридической связи между ними не возникает. Никаких документов, подтверждающих свое родство, до сих пор Денис нам не предоставил. Кроме того, участие в обществе с ограниченной ответственностью начинается с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. В настоящее время такая запись о Денисе Касьяненко в ЕГРЮЛ отсутствует вовсе. А говорить о каком-либо его участии в деятельности самого предприятия СЗАО «СКВО» вообще не приходится.

Что касается эпичного приезда в Путь Правды, то отмечу, что ни Денис, ни Лидия не владеют средствами, достаточными для того, чтобы обставить свой визит как визит арабских шейхов. Думаю, реальные интересанты, прячущиеся за спиной Дениса Касьяненко, действительно родом из 90-х. Конечно, со стороны это выглядит смешно и как-то неуместно. Похоже, что те, кто отправлял Дениса в хутор Путь Правды, тоже застряли в тех временных рамках.

О ситуации вокруг СЗАО «СКВО» откровенно высказался и адвокат Шота Горгадзе:

Шота Горгадзе, адвокат. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

- СЗАО «СКВО» - предприятие достаточно серьезное. С Анной Касьяненко мы до конца. Мы будем вести это дело до тех пор, пока от законных владельцев агропредприятия не отстанут. Даже не до победы в конкретном судебном процессе, а до тех пор, пока СЗАО «СКВО» не будет юридически твердо стоять на ногах. И близко никто ни на Gelandewagen, ни на другом автомобиле не подъедет.