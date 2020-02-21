«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась рецептами блинов к Масленице

Масленица – один из самых старинных русских праздников, который до сих порт с любят и с размахом отмечают по всей России. В течение всей масленичной недели люди ходят в гости, веселятся и пекут блины. Своими рецептами поделилась обладательница титула «Мисс Россия», певица, модель, дизайнер и истинная ростовская красавица Татьяна на Котова.

- Кухня для меня своего рода релакс-зона. В последнее время график расписан на много месяцев вперед, поэтому готовить удается нечасто. Но, все же, стараюсь радовать близких любимыми кулинарными шедеврами, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» Татьяна Котова. - В преддверии Масленицы буду готовить блины. Я всегда слежу за своей фигурой, поэтому чтобы не навредить ей, стараюсь придерживаться нескольких правил:

Впрочем, когда хочется вспомнить вкус детства и приготовить что-то классическое, то певица вспоминает любимый с детства рецепт.

- Когда я была маленькой мы с мамой нашли рецепт заварных Блинов, и это был наш фирменный рецепт. Помню свое нетерпение, когда мама пекла блины утром на кухне и кусочек сливочного масла таял на аппетитной стопке горячих румяных блинчиков. Тонкие, нежные, ароматные... Так и просятся в рот... На стол выставлялись начинки на любой вкус и можно было, запивая ароматным чёрным чаем, выбирать с чем съесть сначала, а с чем потом, - вспоминает Татьяна Котова.

В такие моменты красавица-блондинка готовит главное угощение Масленицы по маминому рецепту. Блины получаются вкусными, ароматными, румяными, а еще их очень любят родственники и друзья певицы.

Классический рецепт блинов от Татьяны Котовой и ее мамы:

Для приготовления понадобятся: кефир 700 мл, кипяток 500 мл, мука 500 гр. яйца -6 шт, сахар-3-4 ст. л по вкусу, соль-1 ч. cода -1ч.л, растительное масло в тесто -5 ст. л.

Для теста взбиваю яйца, соль и сахар. Туда вливаю кипяток тонкой струей, постоянно помешивая, а в кефир кладу чайную ложку соды. Чтобы блины получились вкусные и нежные, обязательно использую пшеничную муку высшего сорта, её я добавляю в яйца с кипятком и все это постоянно помешивая. Затем кефир с содой, растительное масло и все перемешать. Тесто готово, можно выпекать.

С наступающей Масленицей!

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