2020-02-14T18:12:57+03:00
Общество

Героическая оборона Ростова: подвиг под командованием Мадояна

Его солдаты в течение шести дней защищали ЖД вокзал, отбив более 40 вражеских атак
Дадаян Давид
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Разрушенный ростовский вокзал. Фото: Государственный архив Ростовской областиРазрушенный ростовский вокзал. Фото: Государственный архив Ростовской области
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Подвиг солдат под командованием Гукаса Мадояна невозможно переоценить. То, что им удалось сделать, - настоящее чудо. 14 февраля жители Ростова-на-Дону отмечают 77-летие со дня освобождения города. Однако многие даже не догадываются, на что пришлось пойти защитникам, чтобы отстоять столицу Донской земли.

Ростов-на-Дону еще называют «Ворота Кавказа». Действительно, отсюда начинаются дороги на юг. В городе располагались важные транспортные узлы, что имело огромное стратегическое значение для фашистов.

Февраля 1943 года стал решающим для города. Немцы укрепились на правом берегу и заняли здание ЖД вокзала. Оттуда они могли контролировать движение поездов, что могло обеспечить им беспрепятственную доставку военных грузов. Под покровом ночи несколько советских батальонов стали переправляться по льду через реку Дон, но были замечены гитлеровцами. Началась настоящая бойня. Многие погибли, еще больше - ранены.

Единственным командиром, оставшимся в строю был старший лейтенант Гукас Мадоян. Он возглавил тех, кто все еще мог держать в руках оружие. Всего набралось около 800 человек. Ранним утром 8 февраля началась атака. Красноармейцы захватили здание вокзал и развернули круговую оборону. В течение шести следующих дней они отбили 43 атаки превосходящего по силе врага. Трудно себе представить, через что им пришлось пройти. Нет времени на сон и отдых. Элементарно не хватало еды. Немецкая артиллерия вела круглосуточный обстрел, новые нападения не прекращались. Враг стремился взять защитников на измор. Наконец, 14 февраля Красная армия зашла в Ростов и фашисты отступили. Город был освобожден.

Защитники Ростова. Фото: Государственный архив Ростовской области

Защитники Ростова. Фото: Государственный архив Ростовской области

- Всего тех, кто участвовал в этом битве, осталось семь человек. Трое из них прикованы к постели, но остальные еще на ногах. Один из них - Павел Кравченко. Ему 95 лет. Он сражался под командованием Мадояна, штурмовал ЖД вокзал, - прокомментировал доктор исторических наук Андрей Данилов.

Оборона вокзала стала примером настоящего мужества и военного мастерства. Сегодня фамилию легендарного командира Гукаса Мадояна носит улица в центре Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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