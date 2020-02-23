2020-02-23T10:45:46+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону запретят стоянку и остановку транспорта

Власти рассчитывают на то, что меры помогут повысить пропускную способность
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Стоянку запретят в центре городаСтоянку запретят в центре городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 23 февраля, в донской столице власти вводят ограничения на остановку и стоянку транспорта. Как сообщают специалисты ростовского департамента автомобильных дорог, такие меры помогут повысить пропускную способность в городе.

Автомобилисты не смогут парковать машины на нескольких центральных улицах с 08:00 до 20:00 часов.

Так, ограничение действует на улице Лермонтовской – на участке от проспекта Соколова до проспекта Чехова. Запрещена стоянка на улице Мильчакова, возле дома №1 и на улице Суворова, 54-56 на протяжении 50 метров по южной стороне. Исключения лишь для транспортных средств людей с ограниченными возможностями, а чтобы не получить штраф, на авто должен быть знак «инвалид».

В Ростове-на-Дону остановка и стоянка будут запрещены на большем числе улиц: на проспекте Чехова на участке от улицы Большой Садовая до улицы Социалистической восточная сторона, переулке Университетский, 44 и 57 с восточной стороны, переулке Кривошлыковский на участке от переулка Упорный до улицы Коммунаров с восточной стороны.

Также до 23 часов запрещено оставить авто на западной стороне улицы 31-я Линия, 4-6, западной стороне улицы Малиновского, 23/1-25 и восточной стороне переулка Приволжский от проспекта Сиверса до улицы Малюгиной, а также на участке переулка Университетского от дома номер 42 до улицы Суворова (восточная проезжая часть) движение отныне будет осуществляться по одной стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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