2020-02-23T13:50:44+03:00
Общество

Полицейский из Ростовской области повздорил с водителем такси и выстрелил в пассажирку

Сотрудника правоохранительных органов отстранили от работы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейский отстранен от работыПолицейский отстранен от работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Обычная словесная перепалка между двумя водителями в городе Новочеркасске Ростовской области закончилась стрельбой. Во время движения по дороге сотрудник транспортной полиции, управляя своим личным автомобилей, поругался с таксистом.

- В ходе развития конфликта сотрудник правоохранительных органов совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы одна из пуль рикошетом попала в 17-летнюю пассажирку такси, - сообщили в пресс-службе УТ по СКФО.

Подозреваемый в стрельбе полицейский от медицинского освидетельствования отказался.

Сейчас сотрудник транспортной полиции отстранен от выполнения обязанностей и будет уволен из органов внутренних дел. В случае, если вина подозреваемого подтвердится, то он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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