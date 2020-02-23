Полицейский из Ростовской области повздорил с водителем такси и выстрелил в пассажирку

Обычная словесная перепалка между двумя водителями в городе Новочеркасске Ростовской области закончилась стрельбой. Во время движения по дороге сотрудник транспортной полиции, управляя своим личным автомобилей, поругался с таксистом.

- В ходе развития конфликта сотрудник правоохранительных органов совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы одна из пуль рикошетом попала в 17-летнюю пассажирку такси, - сообщили в пресс-службе УТ по СКФО.

Подозреваемый в стрельбе полицейский от медицинского освидетельствования отказался.

Сейчас сотрудник транспортной полиции отстранен от выполнения обязанностей и будет уволен из органов внутренних дел. В случае, если вина подозреваемого подтвердится, то он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-полицейский из Ростова-на-Дону предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Следователи обвиняют мужчину в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!