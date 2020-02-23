2020-02-23T20:30:36+03:00
Общество

Чудесное спасение девушки из-под колес автобуса попало на видео

Жительнице Азова внезапно стало плохо прямо на проезжей части
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка рухнула под колеса автобуса. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Девушка рухнула под колеса автобуса. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В социальных сетях ростовчане обсуждают видео чудесного спасения молодой жительницы Ростовской области. В городе Азове девушка почувствовала себя плохо, а после внезапно рухнула на проезжую часть прямо перед движущимся автобусом.

Женщина упала на дорогу и только чудом не попала под колеса автобуса.

Судя по кадрам, общественный транспорт пролетел всего в нескольких сантиметрах от головы девушки. Водитель просто продолжил движение - даже не остановился, чтобы помочь горожанке и проверить, все ли с ней нормально.

Следом за автобусом проехал легковой автомобиль. Машина успела вовремя затормозить, а после девушка сама встала и направилась в сторону автобусной остановки. По какой-то причине никто из водителей не попытался помочь горожанке.

По мнению пользователей, девушке крупно повезло, ведь она могла на всю жизнь остаться инвалидом или погибнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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