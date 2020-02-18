Стокилограммовая красотка с королевским бюстом из Ростова стала участницей телешоу нестандартных моделей

Ростовчане на просторах Интернета активно обсуждают фотографии своей землячки, которая появилась на рекламных афишах города в нижнем белье. Девушка с нетипичными параметрами, изрядно превышающими стандарты 90-60-90, предстала перед всем городом в черном боди и на высоких каблуках.

Ростовская участница телешоу моделей plus-size Яна Седокова. Фото: Facebook Владимир Добрицкий

26-летняя уроженка Ростова-на-Дону Яна Седокова стала участницей нового сезона популярного телешоу моделей plus-size. Этот факт заинтересовал горожан и они стали обсуждать ее в Интернете. Отзывы людей оказались противоречивы: "Я, конечно, все понимаю, бодипозитив и все такое... Но все это перебор! Люди больны, но при этом под их фото сотни лайков и восторгов. Мир сошёл с ума", "Какая красивая девушка", " Бодипозитив не так выглядит!", "Если убрать ретушь в фотошопе, то боюсь ты столько не выпьешь", "Вах, барбарелла, красавелла, цветок степей", "Всей крупной, природной красотой вперёд к победе!".

Мужчины остались в восторге от фотографий Яны Седоковой

Обладательница нестандартных форм красоты из донской столицы покорила членов жюри природной красотой и очаровательной улыбкой.

Девушка ведет блог в Интернете. Фото: соцсети

Сейчас вес ростовской красавицы составляет 98 килограмм. Девушка мечтает о карьере модели, учится на стилиста, часто снимается в разноплановых фотосессиях, учится на стилиста, а в будущем планирует окончить курсы курсы театрального мастерства. Свободное время Яна Седокова любит проводить в компании друзей.

Ростовчанка мечтает о карьере модели за границей. Фото: соцсети

- Статья моделью - это мечта моего детства. Я смотрела шоу "Топ-модель по-американски", позже был запущен подобный проект и в России. Из-за избыточного веса я даже и мечтать не могла об участии в таком шоу, - рассказывает "Комсомольской правде-Ростов" Яна Седокова. - У меня с 13 лет постоянно были комплексы по поводу лишнего веса. Проект моделей plus-size помог мне побороть страхи. Сейчас я хочу быть моделью plus-size с красивой и пропорциональной фигурой, поэтому после съемок телешоу смогла похудеть на 15 кг.

Ростовчанка часто снимается в фотосессиях. Фото: соцсети

Телепроект с участием ростовчанки зрители увидят в преддверии Дня защитника Отечества. Известно, что более 1000 девушек из разных регионов страны отправили заявки на участие. Члены жюри, которыми стали актриса Екатерина Скулкина, писатель и психолог Павел Раков и модный стилист Николай Овечкин, отобрали самых ярких и перспективных участниц.

Яна Седокова любит экспериментировать со стилем. Фото: соцсети

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