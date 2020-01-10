2020-01-10T20:39:29+03:00
Общество

«Это какой-то черный пиар!»: За фото 102-килограммовой модели в стиле ню запросили немыслимые суммы

Лавры красотки в теле из Ростова-на-Дону кому-то не дают покоя
Ольга ГОПАЛО
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По словам модели, снимки в стиле ню не ее формат.По словам модели, снимки в стиле ню не ее формат.Фото: Личный архив героя публикации
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Зимние каникулы 102-килограммовой модели из Ростова-на-Дону Ксении Усолкиной удались. Правда, вряд ли так, как ей бы хотелось. Как из рога изобилия ее подписчики стали присылать красотке не поздравления с Новым годом и Рождеством, а фото в стиле ню. Именно по ним адресатам предлагалось разгадать: принадлежит ли увиденное титулованной красавице?

Зимние каникулы Ксении Усолкиной удались. Фото: Личный архив героя публикации

Зимние каникулы Ксении Усолкиной удались.Фото: Личный архив героя публикации

Чтобы остановить лавину, признанной модели даже пришлось сделать пост в своих соцсетях, чтобы как-то привести в чувства подписчиков.

- Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, - призналась «Комсомолке» Ксения. - Моим знакомым действительно стали присылать откровенные снимки, правда, без лица. И просили ответить на вопрос: «Действительно ли они принадлежат мне?». Те, кто вступал в диалог, советовали заплатить, чтобы кадры не попали в Сеть на всеобщее обозрение. Да и суммы просили какие-то не мыслимые. Не хочу их называть, но, прямо скажем, оценили молчание дорого. Это просто какой-то черный пиар! Я даже обратилась ко всем, чтобы они блокировали такие сообщения и подавали жалобу в администрацию соцсетей. Мне даже посоветовали обратиться в полицию и в суд. Тем более, что такое проворачивают уже не первый раз.

Многие решили Ксению предупредить. Фото: Личный архив героя публикации

Многие решили Ксению предупредить.Фото: Личный архив героя публикации

По словам модели, снимки в стиле ню не ее формат.

- Мне гораздо больше нравится сниматься в одежде, - говорит красавица. - А для того, чтобы кадры получились огонь, нужна внутренняя харизма - и ее под одеждой не скроешь. Поэтому вместо того, чтобы рассылать гадости и зарабатывать на моем имени, лучше начать работу над собой. И тогда, я уверена, все получится.

Лавры красотки в теле из Ростова-на-Дону кому-то не дают покоя. Фото: Личный архив героя публикации

Лавры красотки в теле из Ростова-на-Дону кому-то не дают покоя.Фото: Личный архив героя публикации

К слову, на ближайший год у красотки из Ростова-на-Дону, в копилке которой несколько международных и всероссийских побед в конкурсах красоты, большие планы. О ней уже пишет международная пресса, а один из последних контрактов был связан с работой фотомодели за границей. Кроме того, ее портрет обещал написать и сам Никас Сафронов. Так, что Ксения обещает еще всех удивить, причем совсем скоро.

На ближайший год у красотки из Ростова-на-Дону большие планы. Фото: Личный архив героя публикации

На ближайший год у красотки из Ростова-на-Дону большие планы.Фото: Личный архив героя публикации

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В копилке модели plus-size Ксении Усолкиной несколько побед в международных и всероссийских конкурсах красоты. А один из них - «Мисс железная дорога» она умудрилась выиграть при весе 152 (!) килограмма. Тогда красотке удалось перещеголять не один десяток стройных претенденток и доказать - стандарты 90х60х90, не главное (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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