«Как не стать бабой на чайнике»: 102-килограммовая модель plus-size создала женский клуб, чтобы делать дам счастливыми

В копилке модели plus-size Ксении Усолкиной несколько побед в международных и всероссийских конкурсах красоты. А один из них - «Мисс железная дорога» она умудрилась выиграть при весе 152 (!) килограмма. Тогда красотке удалось перещеголять не один десяток стройных претенденток и доказать - стандарты 90х60х90, не главное. Сейчас вес модели стал меньше на треть. Но даже с весом в 102 килограмма девушка умудрилась настолько запасть в душу известному художнику Никасу Сафронову, что тот даже пообещал написать ее портрет.

И вот теперь она решила пойти дальше - делиться своими секретами успеха и научить дам быть счастливыми. Красотка решила создать в Ростове-на-Дону свой собственный женский клуб. И уже состоялась его первая встреча, на которую пришли около ста человек.

В копилке модели plus-size Ксении Усолкиной несколько побед в международных и всероссийских конкурсах красоты.Фото: Личный архив героя публикации

«ТЯЖЕЛО, КОГДА В ТЕБЯ НИКТО НЕ ВЕРИТ»

- Я решила своим примером заразить окружающих, - честно призналась с импровизированной сцены Ксения.

А дальше рассказала о своем пути. В частности, что за плечами у модели два развода, один из которых закончился для нее в больнице после избиения. Взрослый сын, а еще три неудачные беременности. Однако все жизненные неурядицы стали для нее толчком для того, чтобы двигаться вперед. А впереди - море планов. При этом красавица решила рассказать, почему решила создать свой собственный женский клуб.

Ксения решила делиться своими секретами успеха.Фото: Личный архив героя публикации

- Я несколько лет профессионально занималась маникюром и замечала, как в течение непродолжительного времени многие мои клиентки буквально на глазах стали разрушаться как внутренне, так и внешне, - делится Усолкина. - Они, по-сути, забросили свои жизни, перестав следить за собой. При том, что у многих были и мужья, и дети. Честно признаться, я помню, что и сама была когда-то в таком положении. Но смогла выкарабкаться. Хотя знаю - одному очень трудно выбраться из этого состояния. Особенно, когда в тебя никто не верит. Поэтому я решила, что такой клуб нужен многим женщинам. И если это так, то почему бы мне самой не стать для кого-то отправной точкой на пути принятия себя и качественных изменений в жизни? Тем более, что в моем окружении много талантливых специалистов, которые смогут поделиться с участницами секретами своего мастерства.

Даже с весом в 102 килограмма девушка умудрилась запасть в душу известному художнику Никасу Сафронову.Фото: Личный архив героя публикации

«КАК СТАТЬ ХУДЕЕ НА 50 КГ БЕЗ ФОТОШОПА»

Уже на первой встрече секретами успеха с участницами поделились, в том числе врач-косметолог, визажист, стилист и мама-блогер. Они рассказали, как правильно подобрать наряд, сделать макияж, следить за лицом и в каких соцсетях нужно себя презентовать, чтобы зарабатывать. Сама же Ксения открыла несколько секретов по фотопозированию.

Например, дамам с формами, чтобы подчеркнуть талию, необходимо держать во время фото руки на поясе. В такой позе вы визуально подчеркнете силуэт, не став «бабой на чайнике». В длинном платье в пол - если речь о фото в полный рост, лучше поставить одну ногу чуть впереди и немного скрутиться в сторону. На фото эта поза будет эффектной.

- Не советую даже худенькой девушке опускать голову вниз - лучше смотреть вперед, - говорит модель с мировым именем. - А еще моя любимая - это селфи-поза, тогда я становлюсь еще на 50 килограммов меньше. При этом важно поймать правильный свет - от окна или фонаря, при котором даже морщинки выравниваются.

За плечами у модели два развода.Фото: Личный архив героя публикации

ДАРИМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ

Как оказалось, сама Ксения против модного сейчас бодипозитива.

- Ожирение это болезнь и с этим надо бороться, хотя я и люблю говорить: «Красоты много не бывает», - говорит Ксения. - Я за то, чтобы принимать и начинать любить себя нужно уже в этом весе, но необходимо стремиться к самосовершенствованию. В том числе, обращаться к врачам и начинать сбрасывать вес. Я за эстетическую красоту и здоровье. Важно следить за собой, потому что предела совершенству нет. И история моего женского клуба про то, что мы должны уметь подниматься, чтобы не происходило в жизни. И, конечно, вставать и идти дальше.

К слову, две гостьи вечера получили в качестве подарка полную перезагрузку. Пообещали ее результаты продемонстрировать через месяц: после того, как с девушками поработают косметолог, стилист и психолог.

- Держу пари - мы сможем всех удивить, - уверенно сказала модель plus-size.