«Осталось найти жениха»: 102-килограммовая модель вошла в тройку самых красивых невест России

Стали известны результаты конкурса невест, который шел почти месяц. Все это время за фото девушек в свадебных платьях голосовали поклонники. Известно, что в тройку победительниц вошла 35-летняя ростовчанка Ксения Усолкина. Красавица рассказала, что успела в последний день конкурса прислать свои снимки.

Красавица расчитывала на победу.Фото: Личный архив героя публикации

- Сегодня объявили результаты, - рассказала Ксения Усолкина корреспонденту «Комсомолки». - У меня почетное второе место, которое я в буквальном смысле слова отвоевывала. Дело в том, что организаторы, похоже, сами не ожидали такого ажиотажа вокруг моей персоны, а потому не исключили вероятность накрутки, так как голоса были с ежесекундной разницей. Мне пришлось отправлять скрины сообщений. Я была уверена: не может быть никаких накруток, так как меня поддерживал весь Ростов. И многие - это мои родные, знакомые, близкие друзья и коллеги по моделлингу.

35-летнюю Ксению Усолкину заподозрили в накрутке голосов.Фото: Личный архив героя публикации

Красавица призналась, что немного расстроена, получив второе место.

- Я человек амбициозный и была нацелена только на первое место, - призналась она. - Но учитывая то, что в конкурсе участвовали 44 невесты, то и второе место дорогого стоит. А когда ты давно не невеста и не жена, это вдвойне приятно. Жду подарочки - красивые наборы белья. Так что комплект невесты готов - осталось найти жениха. Друзья уже шутят, что я готовлю себя к очередной свадьбе (третьей по счету, - прим. автр.). Так как вначале были просто образ и фотосессия, потом конкурс и мое участие в программе «Давай поженимся!». Вообщем, все закрутилось. Теперь вот ждем жениха.

Ксения уверена: случайности не случайны.Фото: Личный архив героя публикации

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