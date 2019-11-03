2019-11-03T15:08:19+03:00
Общество

«Я тоже мечтаю о женском счастье»: 102-килограммовая модель из Ростова-на-Дону решила стать самой красивой невестой России

После победы в международном конкурсе красоты у Ксении Усолкиной нет отбоя от турецких женихов, но сама она мечтает о русском муже
Ольга ГОПАЛО
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После победы в международном конкурсе красоты у Ксении Усолкиной нет отбоя от женихов.После победы в международном конкурсе красоты у Ксении Усолкиной нет отбоя от женихов.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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102-килограммовая модель из Ростова-на-Дону решила попробовать себя в конкурсе самых красивых невест России. За пышными формами и харизмой модели уже не одна оглушительная победа и во все российском конкурсе «Мисс Русь», и в международном - «Mrs Universal» в Турции. Теперь 35-летняя красотка решила побороться за титул «Самая красивая невеста России».

Красотка решила побороться за титул «Самая красивая невеста России» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Красотка решила побороться за титул «Самая красивая невеста России»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«У МЕНЯ ЗА СПИНОЙ УЖЕ ЕСТЬ ДВА РАЗВОДА»

- Это Интернет-конкурс, который продлится до 17 ноября, - рассказала «Комсомолке» Ксения. - Наверное, каждая девушка мечтает о свадебном платье и я не исключение, хотя в моей жизни уже были два развода. Мысли материальны: возможно, скоро вы увидите меня на свадьбе в белом платье. Кстати, с этим конкурсом связана интересная история. Со мной связался фотограф и пригласил на фотосессию. Мы решили, что она будет в свадебном платье. А когда отсняли, то в тот же вечер я увидела в Интернете информацию про всероссийский конкурс невест. Это был последний день, когда принимались заявки от участниц. Я успела (смеется).

- То есть еще замуж хотите?

- Каждая двушка мечтает стать невестой даже, несмотря на развод. Я также мечтаю надеть белое платье, почувствовать себя той единственной, самой красивой и счастливой на свете. И пусть пока что это проявится только в конкурсе.

Ксения верит, что еще встретит свое женское счастье. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ксения верит, что еще встретит свое женское счастье.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- А какого мужчину вы видите рядом с собой?

- По юности все было больше завязано на любви и эмоциях. Ты не думаешь: какой человек и что с ним. Просто увидела, влюбилась и понеслось. Сейчас я больше задумываюсь, смотрю - какие качества меня прельщают, а какие нет. С годами становишься вдумчивой, перебираешь осознанно - в первую очередь мозг, во вторую уже эмоции. Тем более, что двое своих предыдущих отношений тянула, в основном, я. И больше так не хочу. Я хочу быть девочкой и женщиной, чувствовать заботу и тепло, видеть рядом с собой достойного мужчину, чтобы быть за ним как за каменной стеной. Теперь я считаю, что мужчина должен быть самодостаточным, веселым, легким на подъем, уверенным в себе, любящим и заботливым. У него должны быть цели, к которым он идет и которых достигает.

Модель рассказала, какого мужчину видит перед собой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Модель рассказала, какого мужчину видит перед собой.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«В ТУРЦИИ МОЖНО БЫЛО РАЗ ДЕСЯТЬ ЗАМУЖ ВЫХОДИТЬ»

- Наверное, после победы в конкурсах красоты от поклонников отбоя нет?

- Конечно, поклонники есть. Но мне кажется, что нормальный деловой мужчина не тратит кучу времени на соцсети, не сидит и не выискивает себе принцессу. Он занимается делами. Поэтому к знакомствам в Интернете я отношусь поскольку-постольку. Хотя в нашей жизни все может быть. А вот насчет заграничных принцев, то это отдельная история.

- Расскажете?

- Когда я работала в Стамбуле (Ксения была моделью для создания рекламного каталога с турецким трикотажем, - прим. автр.), то там можно было выходить замуж раз десять за день. Чуть ли не каждый мужчина там звал под венец, предлагал знакомство с родителями и ехать знакомиться с моими. Там все это очень быстро: увидел и побежали. Сразу свадьба, дети, все придумано и распланировано. Но это больше наигранность, конечно. Все быстро, но больше фальши. И, кстати, почему-то турецкие мужчины не любят турецких женщин. Говорят, что они очень неряшливые и неопрятные, поэтому русские их очень прельщают. А вообще, наверное, лично мне сейчас хочется настоящего женского счастья, чтобы рядом был мужчина, который будет смотреть со мной в одном направлении. Чтобы мы поддерживали друг друга и не мешали в развитии.

За пышными формами и харизмой модели уже не одна оглушительная победа. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За пышными формами и харизмой модели уже не одна оглушительная победа.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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