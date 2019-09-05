«Не конкурсами красоты надо возвращать!»: Ростовчанин стал моделью после того, как экс-жена похудела на 50 килограммов

В модельном агентстве Ростова-на-Дону несколько удивились, когда очередной кандидат в модельмены назвал свою фамилию. Там она была хорошо знакома - полтора года назад их воспитанница Ксения Усолкина сначала играючи выиграла городской конкурс красоты «Леди Шарм», а после с легкостью победила в конкурсе «Mrs Universal» в Турции и российском «Мисс Русь». После этого всемирно известный художник Никас Сафронов даже пообещал нарисовать ее портрет, а заграничные контракты сыплются на нее как из рога изобилия.

Сам Никас Сафронов пообещал написать ее портрет. Фото: личный архив Ксении Усолкиной.

НА СМЕНУ СКОВОРОДЕ ПРИШЕЛ СПОРТ

Еще несколько лет назад 35-летняя Ксения Усолкина и не мыслила о модельной карьере. Ростовчанка весила 152 килограмма, но после развода со вторым супругом (именно он и пришел в ростовское модельное агентство «Имидж Центр», - прим. авт.) решила круто изменить свою жизнь и похудела на полсотни (!) килограммов.

- Как и у многих женщин, отправной точкой стал развод, - рассказала «Комсомолке» Ксения. - Тогда, в сентябре 2016-го, я решила, что у меня должна начаться новая жизнь. А еще мама очень хотела, чтобы я похудела: она-то и подарила мне абонемент в фитнес-клуб.

Еще несколько лет назад 34-летняя Ксения Усолкина и не мыслила о модельной карьере. Фото: личный архив Ксении Усолкиной.

В итоге на пару с 16-летним сыном женщина решила питаться только здоровой пищей, а на смену сковороде пришли пароварка, мультиварка и спорт.

Впервые на конкурс Ксения пришла ради шутки и выиграла его. Фото: личный архив Ксении Усолкиной.

Примечательно, что еще до своего похудения 152-килограммовый эколог ради шутки отправилась на конкурс «Мисс железная дорога» и выиграла в нем. Но пересмотреть свою жизнь решила после расставания с любимым человеком. А уж когда стала на треть меньше, то сама пришла в модельное агентство. Там к упорной красавице присмотрелись и не прогадали. На одном из международных конкурсов Усолкину называли не иначе как «Большая симпатичная Россия». Она побеждала своей открытостью и позитивным отношением к людям.

за полтора года ксения похудела на 50 килограммов. Фото: личный архив Ксении Усолкиной.

«ТЫ ЛЕГКО ЗАТМИШЬ КСЮХУ»

Кандидат в модельмены Николай Усолкин не стал скрывать, что Ксения - его бывшая супруга. В своей анкете он признался, что в числе прочего обожает пельмени и мечтает совершить путешествие вокруг света. А его жизненное кредо - «Лучше сделать, чем не сделать». В обычной жизни работает специалистом технических средств охраны на железной дороге. Но не согласен с тем, что успех бывшей жены не дает ему покоя.

Один из наших общих знакомых как-то в шутку сказал: «Колек, если ты отправишься на конкурс красоты, то легко затмишь Ксюху». Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

- Один из наших общих знакомых как-то в шутку сказал: «Колек, если ты отправишься на конкурс красоты, то легко затмишь Ксюху», - говорит он. - Я те слова всерьез, конечно, не воспринял, но через пару месяцев решил все же попробовать. И если ей нравится быть моделью, то меня интересовал сам процесс. Хотелось понять, что это дает участникам.

Бывшая супруга даже помогла Николаю подготовиться к первому его конкурсу «Мистер Ростов». Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Надо сказать, что появление бывшего мужа на сцене стало для Ксении громом среди ясного неба.

- Это его личное решение, - рассказала она газете «Комсомольская правда» - Ростов», - но для меня произошедшее стало такой же неожиданностью, как и для всех его знакомых и родственников. Наверное, для чего-то это ему необходимо, раз сделал такой выбор и пошел по моим стопам.

Ростовчанин отправился на конкурс красоты после того, как экс-жена похудела на 50 кг и стала моделью. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

К слову, бывшая супруга даже помогла Николаю подготовиться к первому его конкурсу «Мистер Ростов» - составляла визитку в стихах и поддерживала морально. Как результат, Николай стал победителем в одной из номинаций.

На конкрсе "Мистер Ростов" Николай (в центре) стал фаворитом жюри и зрителей. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

«СМОТРЕТЬ В ОДНУ СТОРОНУ И ДЫШАТЬ ОДНИМ ВОЗДУХОМ»

Коллеги же по сцене поговаривают: не исключено, что бывший муж решил вернуть прежнюю любовь.

- На самом деле для меня нет разницы, весила она 150 или на пятьдесят килограммов меньше, как сейчас, - говорит Николай. - Для меня вес никогда не имел значения. Мужчина любит не глазами, а глаза. Да и надо быть оптимистом, чтобы женщину так возвращать. А я - реалист. Мы с Ксенией остались просто друзьями. И мне все равно, что говорят: собака лает - караван идет.

Николая интересовал сам процесс. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

На слухи о том, что экс-муж мог пойти из-за нее на такой поступок, Усолкина ответила так:

- Не конкурсами красоты мужчина должен возвращать женщину. Не этими, а немного другими поступками. Наши с ним отношения давно закончены, мы оба приняли решение о разводе, точка поставлена. Эта закрытая перевернутая страница, а я открыта для новой жизни. Наверное, чтобы завоевать мое сердце, нужны чувства. Я все-таки верю в светлое и доброе, верю в любовь и искренность, поэтому, конечно же, мне должен встретиться человек, с которым мы будем смотреть в одну сторону и дышать одним воздухом.

После развода женщина круто изменила собственную жизнь. Фото: личный архив Ксении Усолкиной.

«МЕЧТА ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕСБЫТОЧНОЙ»

К слову, сейчас Ксения работает в Стамбуле над очередным заграничным контрактом:

- Мои фото совсем скоро появятся на всем турецком трикотаже, - смеется она.

А на носу у Николая Всероссийский конкурс красоты «Мистер Россия».

- Удача меня не интересует, меня интересует успех, - ответил он на наше пожелание победы в предстоящем состязании красавцев. - Что будет - то будет, а что не будет - того не будет. Я реалист и не загадываю на завтрашний день, живу здесь и сейчас. А что касается мечты, то она и должна быть для того, чтобы оставаться несбыточной.

Ксения с легкостью победила в конкурсе «Mrs Universal» в Турции. Фото: личный архив Ксении Усолкиной.

ТТХ

Николай Усолкин

Объем груди: 106 см.

Рост: 173 см.

Вес: 86 кг.

ТТХ

Ксения Усолкина

Объем груди - 118 см,

Объем талии - 96 см,

Объем бедер - 120 см.

Рост - 177 см.

Вес - 102 кг.

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