«Давай поженимся!»: 102-килограммовая модель из Ростова-на-Дону получила отказ от богатого жениха с букетом судимостей

102-килограммовая модель из Ростова-на-Дону после конкурса на звание самых красивых невест России решила пойти дальше - на Первый канал. 35-летняя Ксения Усолкина в качестве невесты появилась на программе «Давай поженимся!». Вот только кандидатура жениха ввела потенциальных невест в ступор.

Жених оказался завидным.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«БЫВШИЙ НАРКОМАН В ПОИСКЕ ЛЮБВИ»

Когда в эфире рассказали биографию 44-летнего жениха. Барышни, которые пришли к нему на смотрины, мягко сказать, оказались в ступоре.

15 лет мужчина употреблял тяжелые наркотики, пережил девять клинических смертей и не помнит хронологию своей жизни. А однажды он чуть было не угробил свою экс-возлюбленную - редактора столичного журнала за то, что та взяла с собой на дачу ребенка, в то время как Ромео мечтал побыть с ней наедине. Он резко нажал на педаль скорости, в результате чего машина несколько раз перевернулась вместе с малышом.

Так же мужчина признался, что у него за плечами две судимости. А еще в местах не столь отдаленных у него родилась дочь, которая сейчас живет в Украине.

Приятным бонусом для невест стали доход жениха - в 400 тысяч рублей в месяц (он совладелец фирмы по аренде коммерческой недвижимости, - прим. автр.), квартира на Садовом кольце в Москве, дача и элитное авто.

Вот такие красотки собрались на программе.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«СТАЛ УСПЕШНЫМ И БОГАТЫМ»

От биографии перешли к разбору полетов.

- Я никогда не думала, что можно так куролесить, выжить, стать успешным, богатым и вернуть здоровье, - искренне восхитилась сваха Лариса Гузеева.

- Мне пришлось приложить много усилий, - признался жених. - Я думал, что меня это не коснется. Но на самом деле алкоголизм и наркомания - внутренние проблемы, которые ведут к употреблению. У меня с детства было ощущение, что я лишний. Уйти с кривого пути помогло осознание того, что сам не смогу бросить. С этого момента я понял, что бессилен.

После чего жениху предложили познакомиться с невестами. Мужчина признался, что никогда не обратит внимание на худышек. А его идеал терпеливая девушка пышных форм, которая умеет одеваться со вкусом и готова подчиняться сильному мужчине.

Одной из них оказалась и ростовчанка Ксения Усолкина - победительница всероссийского и международного конкурса красоты.

Кстения верит, что еще встретит свою судьбу.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ЛЮБИТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕКС»

Еще слушая биографию жениха, красотка произнесла: «Я конечно, в шоке немного». Но потом взяла себя в руки и вышла на встречу. На программе всплыли и пикантные подробности из жизни ростовской красотки.

Например, она призналась, что любит продолжительный и качественный секс, а еще - загоняет мужчин под каблук. А после расставания с первым мужем даже попала в больницу. Супруг нанес ей по голове восемь (!) ударов за то, что она заставляла его найти работу и отказывалась платить алименты его дочери.

В качестве сюрприза модель показала творческий номер, с которым выходила на сцену ростовского конкурс красоты «Леди Шарм», который дал ей путевку в будущее.

- Шикарная женщина, хорошо танцует, - только и сказал друг жениха.

К слову, все ведущие в один голос советовали Михаилу выбрать из трех невест именно Ксению. Однако под занавес ТВ-передачи жених вышел один, так никого и не выбрав.

Возможно потому, что еще в начале программы Лариса Гузеева вручила ему листок с телефоном женщины, у которой он много лет хотел попросить прощения - той, что была с ним в перевернутой машине.

usolkinak Ну наконец-то я могу полноценно поделиться эмоциями Крутейший опыт,я до последнего не знала ,что за жених меня ждет. Он не видел и не знал о нас ,эмоции живые и настоящие.

ДОСЛОВНО

"Мне сказали только, что это богатый и брутальный мужчина"

- Меня пригласили через соцсети, - призналась «Комсомолке» Ксения сразу после эфира. - Я ничего не знала о женихе. Только то, что это высокий, богатый и брутальный мужчина. Все остальное было секретом. Дальше мы определялись с сюрпризом. Я выбрала танец, с которым побеждала на всех конкурсах, решив, что это будет мой победный танец. К счастью, этого не произошло. Хотя моя подруга-психолог во время программы и сказала, что людям надо давать второй шанс.

_davay_pozhenimsya_ Одна из кандидатур на сердце жениха #давайпоженимся

ТТХ

Рост - 177 см,

Объем груди - 118 см,

Объем талии - 96 см,

Объем бедер - 120 см.

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