В ростовской больнице ФСИН скончался "краснодарский каннибал" Дмитрий Бакшеев

В Ростове в межрегиональной туберкулезной больнице ФСИН умер "краснодарский каннибал" Дмитрий Бакшеев.

Мужчина был осужден на 12 лет и два месяца за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом. Тогда следователи выяснили, что в сентябре 2017 года Бакшеев по наводке своей жены расправился с ее знакомой, с которой она повздорила во время пьянки. В тот день мужчина нанес обидчице два удара в грудь, а потом расчленил тело. Некоторые фрагменты тела он забрал себе и сделал с ними селфи.

Возможно, это убийство и не стало бы общеизвестным фактом, если бы после этого он не потерял телефон, который в последствии обнаружили рабочие и отнесли в полицию. Установив владельца телефона, после таких снимков, правоохранители провели у Бакшеевых обыск. В ходе него были обнаружены и другие части тела - некоторые из них лежали в соляном растворе. В холодильнике обнаружилась еда и мясо неизвестного происхождения. После проверки стало известно, что это тоже принадлежит убитой женщине. После чего Бакшеевых стали именовать "краснодарскими каннибалами".

- Бакшеев выбыл из СИЗО №1 Краснодара. Его должны были этапировать в колонию строгого режима, но во время этапирования он попал в межрегиональную туберкулезную больницу ФСИН в Ростове-на-Дону, - сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката "краснодарского каннибала" Юлию Федотову,

Причины смерти заключенного предстоит выяснить специалистам.

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