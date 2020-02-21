2020-02-21T14:14:12+03:00
Общество

Смерть не случайна: в Ростове-на-Дону «краснодарский людоед» мог стать жертвой произвола

Общественники считают, что диабетику не дали инсулин [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дмитрий Бакшеев умер в туберкулезной больнице. Фото: соцсетиДмитрий Бакшеев умер в туберкулезной больнице. Фото: соцсети
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Близкие люди умершего в донской столице «краснодарского людоеда» Дмитрия Бакшеева считают, что смерть могла произойти из-за того, что мужчине вовремя не предоставили инсулин.

Свою версию защитники описали в обращениях, которые направили в СКР и прокуратуру. По их словам, осужденный долгое время страдал от диабета. Медики могли не дать ему инсулин вовремя из-за чего в последствии наступила смерть.

Общественный защитник Юлия Федотова сообщила, что осужденного Дмитрия Бакшеева привезли в туберкулёзную больницу ФСИН на скорой из СИЗО-1. Мужчина находился в коме, возможно, диабетической. Пока документальных подтверждений этой версии нет.

Супруги Бакшеевы. Фото: Facebook Юлия Федотова

Супруги Бакшеевы. Фото: Facebook Юлия Федотова

-Дима был в хорошем состоянии еще месяц назад, когда я посещала его в СИЗО. Предполагаю, что он мог в ходе этапирования не получать жизненно необходимый инсулин -3 укола в день. Сутки без него - смерть, - рассказала Юлия Федотова.

По ее словам, всюду велись разговоры о туберкулезе Дмитрия Бакшеева. Но эта болезнь была была залечена, ведь в противном случае все сотрудники СИЗО Краснодара, и судья , и прокурор, и прочие уже заразились.

Как ранее сообщала «Комсомолка», Дмитрий Бакшеев скончался в ростовской туберкулезной больнице. Мужчина был осужден на 12 лет и два месяца за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом. Семейная пара расчленила жертву, делала селфи с ее органами,часть съели и что-то заморозили в холодильнике. Возможно, о произошедшей ситуации никто бы не узнал, если бы Дмитрий Бакшеев не потерял мобильный с фотографиями. Случайные прохожие принесли телефон в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли владельца и занялись его делом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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