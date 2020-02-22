2020-02-22T11:53:17+03:00
Общество

На праздничных выходных ростовчан ожидает дождь и сильный ветер

Небо затянет тучами, а воздух прогреется до +3 градусов
Дадаян Давид
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В Ростове на выходных пойдут дождь.В Ростове на выходных пойдут дождь.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростове-на-Дону на праздничных выходных ожидается дождливая погода. Пасмурно будет и на День защитника отечества. Прогноз сообщили в донском гидрометцентре.

22 февраля небо затянет тучами. Воздух прогреется до +1 градуса. В обеденные часы может пойти дождь. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.

На следующий день, в праздник 23 февраля немного потеплеет. Температура повысится до +3 градусов. Ближе к вечеру вероятны осадки. Станет значительно ветренее – порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Выходной понедельник также не сулит ростовчанам солнечную погоду, но станет немного теплее. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов днем и +3 градусов вечером. Ветер усилится и к середине дня его скорость составит от 9 до 17 метров в секунду.

Прогноз для ростовчан не самый приятный, тем более что скоро День защитника отечества. Однако есть и хорошие новости. Уже после праздников на следующей неделе значительно потеплеет. Тучи рассеются, на небе покажется солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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