В Азове произошел взрыв газа: два человека погибли
В Азове Ростовской области произошел взрыв бытового газа в квартире, в результате которого погибли два человека. Еще одного доставили в больницу. На месте работают спасатели.
По информации регионального МЧС, происшествия случилось в доме 84/108 на переулке Павлова. В квартире на третьем этаже взорвался газ, после чего вспыхнул пожар. Пламя быстро распространилось на площадь в 60 квадратных метров. На место приехали спасатели. Им удалось справится с открытым огнем в 11:19.
Из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 49 человек.
- Для ликвидации последствий привлечены 59 спасателей и 16 единиц техники, - заявили в региональном МЧС.
Как добавили в пресс-службе ведомства, несущие конструкции дома не повреждены. Это уменьшает риск обрушения здания.
На данный момент известно о двух погибших в результате взрыва. Еще один человек пострадал и находится больнице.
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Азов.
На месте работают спасатели. Фото: пресс-служба МЧС
Из дома эвакуировали 49 человек. Фото: пресс-служба МЧС
ИСТОЧНИК KP.RU