2020-02-22T13:09:58+03:00
Происшествия

В Азове произошел взрыв газа: два человека погибли

На месте работают 59 спасателей
Дадаян Давид
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В Азове произошел взрыв газа в квартире. Фото: пресс-служба МЧСВ Азове произошел взрыв газа в квартире. Фото: пресс-служба МЧС
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В Азове Ростовской области произошел взрыв бытового газа в квартире, в результате которого погибли два человека. Еще одного доставили в больницу. На месте работают спасатели.

По информации регионального МЧС, происшествия случилось в доме 84/108 на переулке Павлова. В квартире на третьем этаже взорвался газ, после чего вспыхнул пожар. Пламя быстро распространилось на площадь в 60 квадратных метров. На место приехали спасатели. Им удалось справится с открытым огнем в 11:19.

Из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 49 человек.

- Для ликвидации последствий привлечены 59 спасателей и 16 единиц техники, - заявили в региональном МЧС.

Как добавили в пресс-службе ведомства, несущие конструкции дома не повреждены. Это уменьшает риск обрушения здания.

На данный момент известно о двух погибших в результате взрыва. Еще один человек пострадал и находится больнице.

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Азов.

На месте работают спасатели. Фото: пресс-служба МЧС

На месте работают спасатели. Фото: пресс-служба МЧС

Из дома эвакуировали 49 человек. Фото: пресс-служба МЧС

Из дома эвакуировали 49 человек. Фото: пресс-служба МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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