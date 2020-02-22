В Азове произошел взрыв газа: два человека погибли

В Азове Ростовской области произошел взрыв бытового газа в квартире, в результате которого погибли два человека. Еще одного доставили в больницу. На месте работают спасатели.

По информации регионального МЧС, происшествия случилось в доме 84/108 на переулке Павлова. В квартире на третьем этаже взорвался газ, после чего вспыхнул пожар. Пламя быстро распространилось на площадь в 60 квадратных метров. На место приехали спасатели. Им удалось справится с открытым огнем в 11:19.

Из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 49 человек.

- Для ликвидации последствий привлечены 59 спасателей и 16 единиц техники, - заявили в региональном МЧС.

Как добавили в пресс-службе ведомства, несущие конструкции дома не повреждены. Это уменьшает риск обрушения здания.

На данный момент известно о двух погибших в результате взрыва. Еще один человек пострадал и находится больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/762390" frameborder="0"></iframe> Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Азов.

На месте работают спасатели. Фото: пресс-служба МЧС