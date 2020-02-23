Власти Ростовской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших от взрыва газа в Азове

В Ростовской области власти поручили оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших от взрыва газа в Азове. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", ЧП произошло в жилом доме на переулке Павлова, 84/108.

Взрыв произошел на третьем этаже около 10:55 часов. Квартира, где взорвался газ мгновенно загорелась. Пожар уничтожил около 60 квадратных метров жилья. В результате произошедшего погибли 92-летняя женщина и 70-летний мужчина, а также пенсионерка попала в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов донского региона возбудили уголовное дело и выясняют причину произошедшего.

По предварительной информации, виновник может лишиться свободы на четыре года.

– Семьям, родственники которых погибли в результате ЧС в жилом доме в Азове, выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета, пострадавшей – 400 тысяч рублей, – сказал губернатор Василий Голубев пресс-службе донского правительства.

По его ловам, пострадавшим окажут также единовременную помощь и компенсируют утраченное имущество.

Известно, что до конца текущего дня специалиста дадут заключение о возможности владельцам двух непострадавших подъездов вернуться домой.

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