2020-02-26T13:02:15+03:00
Происшествия

Ушла под землю: в Ростовской области маршрутка с пассажирами провалилась в огромную яму

Никто из людей серьезно не пострадал благодаря низкой скорости авто
Дадаян Давид
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В Ростовской области маршрутка с пассажирами провалилась в огромную яму. Фото: ГИБДДВ Ростовской области маршрутка с пассажирами провалилась в огромную яму. Фото: ГИБДД
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В Ростовской области маршрутка с пассажирами провалилась в огромную яму. По счастливой случайности, никто из людей серьезно не пострадал. Происшествие случилось сегодня примерно в 6:30 утра в Каменске-Шахтинском.

По данным регионального ГИБДД, ранним утром маршрутка "Пежо" под номером 22 двигалась по улице Ворошилова. В салоне находились 15 человек. Машина ехала медленно и в какой-то момент асфальт под ней начал проваливаться. Водитель не успел принять меры, автомобиль угодил в образовавшуюся дыру и резко остановился.

Передняя часть маршрутки почти полностью "вошла" в яму. Бампер уперся в асфальт, автомобиль наклонился вперед, а задние колеса немного оторвались от земли.

Бампер уперся в асфальт, автомобиль наклонился вперед, а задние колеса немного оторвались от земли. Фото: ГИБДД

Бампер уперся в асфальт, автомобиль наклонился вперед, а задние колеса немного оторвались от земли. Фото: ГИБДД

Благодаря тому, что маршрутка двигалась на низкой скорости, от удара никто из людей не пострадал, однако сильно повредился кузов автомобиля. Погнулся капот, пороги, разбились фары и передний бампер.

По данным правоохранительных органов, травмы получила только одна женщина, когда выходила из маршрутки.

- Замеры показали, что глубина ямы - 50 сантиметров, а ширина - 2 метра. На данный момент выясняются причины провала асфальта, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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