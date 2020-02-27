Ростовские приставы вначале забрали у 92-летнего ветерана два телевизора, а потом – вернули

Незваные гости нагрянули в квартиру 92-летнего ветерана тыла Анны Запорожцевой и забрали у нее последнюю радость. Судебные приставы из-за долга внучки вынесли из квартиры два телевизора. Парализованная женщина лишилась возможности следить за жизнью любимых героев сериалов и новостями. Какого же было удивление бабушки, когда приставы целой делегацией вернули ей изъятое имущество, а еще принесли сладкие угощения и лекарства.

Все началось с того, что в дом парализованной пенсионерки неожиданно нагрянули судебные приставы. Анна Запорожцева не сразу поняла что происходит, а когда незваные гости объяснили своего появления причину, то на глаза ветерана навернулись слезы. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда всех свидетелей и участников тех событий задаривают подарками и трогательными речами, у нее из квартиры забрали единственную радость. От всего этого бабушка не на шутку расстроилась и даже захворала.

- Агрессивное поведение приставов вызвало шок. Пенсионерка недееспособна, забывает, какой день, год, не может самостоятельно поставить подпись, страдает болезнью Альцгеймера. Мама практически всё время лежит при включённом телевизоре. Это её успокаивает, а к чужим задолженностям она не имеет никакого отношения, - рассказала дочь ветерана.

По словам дочери ветерана, в разгар всех этих событий ее дома не оказалось. По случайному совпадению, она ненадолго вышла в магазин, а когда вернулась, то увидела заплаканную мать и отсутствие телевизоров. Восстановить картину событий помогли соседи, которые стали случайными очевидцами произошедшего. Люди говорили приставам о том, что должник - внучка давно не проживает по данному адресу, но этого аргумента оказалось недостаточно.

Два телевизора не покрыли сумму долга в 130 тысяч рублей. Исполнительное производство открыли еще в 2017 году, но оплачивать долги девушка не спешила. Более того, теперь ей придется оплатить еще 25 тысяч рублей сверху, чтобы возместить судебные расходы. Найти должницу приставы не могли, а во время бесед по телефону ростовчанка в жесткой форме отказывалась платить по долгам, чего не делает и по сей день.

Специалисты помогли подключить телевизоры. Фото: пресс-служба УФССП по Ростовской области

В квартиру ветерана приставы пришли только потому, что девушка была прописана там. Доказать где чье имущество парализованная пенсионерка не смогла. Опасаясь повторения подобной ситуации впредь, дочь ветерана решила написать жалобу на судебных приставов в прокуратуру.

После публикаций в СМИ приставы решили вернуть изъятое имущество ветерану Анне Запорожцевой и извиниться. В квартиру пенсионерки принесли назад два телевизора в придачу со сладкими угощениями и даже лекарствами. На радостях пожилая женщина даже расчувствовалась и от всей души поблагодарила приставов.

Во время встречи были составлены документы о том, что заемщик не имеет никакого отношения к изъятому имуществу. Приставы заново подключили технику, принесли извинения за сложившуюся ситуацию и призвали всех жителей Ростовской области не перекладывать свои долги на родственников и друзей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подарок к юбилею Победы: судебные приставы забрали из квартиры ростовского ветерана два телевизора

Пенсионерка пострадала из-за чужих долгов (подробности)