2020-02-26T13:47:58+03:00
Общество

Подарок к юбилею Победы: судебные приставы забрали из квартиры ростовского ветерана два телевизора

Пенсионерка пострадала из-за долгов внучки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пенсионерка пострадала из-за долга внучки. Фото: 1rnd.ruПенсионерка пострадала из-за долга внучки. Фото: 1rnd.ru
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Судебные приставы лишили последней радости 92-летнюю пенсионерку из Ростова. Прикованная к постели ветеран тыла Анна Запорожцева, вдова ветерана Великой Отечественной войны лишилась двух телевизоров из-за долга внучки, которая давно переехала из квартиры родственниц.

Судебный пристав ворвалась в квартиру пенсионерки забрала в счет долга два телевизора. Женщину не остановило даже то, что должник давно не проживает по этому адресу. По какой-то причине пристав даже не составила акты описи. Перепуганная парализованная хозяйка Анна Запорожцева стала звать на помощь, но в это время ее дочь ушла ненадолго в магазин.

-Агрессивное поведение приставов вызвало шок у Анны Петровны. Она недееспособна, забывает, какой день, год, не может самостоятельно поставить подпись, страдает болезнью Альцгеймера. Мама практически всё время лежит при включённом телевизоре. Это её успокаивает, а к чужим задолженностям она не имеет никакого отношения, - посетовала собеседница порталу 1Rndru.

Сейчас общая сумма долга внучки Анны Петровны составляет 100 тысяч рублей. Судебный пристав пообещала еще раз прийти в квартиру ветерана, чтобы что-нибудь изъять на оставшуюся сумму.

Стоит отметить, что должник от приставов не скрывается, но сейчас оплатить всю сумму долга полностью не может.

Дочь ветерана обратилась с жалобой в прокуратуру. Женщина намерена подавать исковое заявление на судебных приставов Первомайского района, которые в ее отсутствие вломились в квартиру лежачей пенсионерки и вынесли два телевизора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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