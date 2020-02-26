Подарок к юбилею Победы: судебные приставы забрали из квартиры ростовского ветерана два телевизора
Судебные приставы лишили последней радости 92-летнюю пенсионерку из Ростова. Прикованная к постели ветеран тыла Анна Запорожцева, вдова ветерана Великой Отечественной войны лишилась двух телевизоров из-за долга внучки, которая давно переехала из квартиры родственниц.
Судебный пристав ворвалась в квартиру пенсионерки забрала в счет долга два телевизора. Женщину не остановило даже то, что должник давно не проживает по этому адресу. По какой-то причине пристав даже не составила акты описи. Перепуганная парализованная хозяйка Анна Запорожцева стала звать на помощь, но в это время ее дочь ушла ненадолго в магазин.
-Агрессивное поведение приставов вызвало шок у Анны Петровны. Она недееспособна, забывает, какой день, год, не может самостоятельно поставить подпись, страдает болезнью Альцгеймера. Мама практически всё время лежит при включённом телевизоре. Это её успокаивает, а к чужим задолженностям она не имеет никакого отношения, - посетовала собеседница порталу 1Rndru.
Сейчас общая сумма долга внучки Анны Петровны составляет 100 тысяч рублей. Судебный пристав пообещала еще раз прийти в квартиру ветерана, чтобы что-нибудь изъять на оставшуюся сумму.
Стоит отметить, что должник от приставов не скрывается, но сейчас оплатить всю сумму долга полностью не может.
Дочь ветерана обратилась с жалобой в прокуратуру. Женщина намерена подавать исковое заявление на судебных приставов Первомайского района, которые в ее отсутствие вломились в квартиру лежачей пенсионерки и вынесли два телевизора.
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ИСТОЧНИК KP.RU