«Студенческая краса»: Запускаем конкурс на звание самой прекрасной студентки Ростова-на-Дону

«Комсомольская правда – Ростов» объявляет о старте конкурса «Студенческая краса - 2020». В мероприятии принимают участие студентки ведущих вузов города: ЮФУ, ДГТУ, СКФ МТУСИ, РГЭУ «РИНХ».

Конкурс будет длиться месяц. Читателям предстоит непростой выбор, – определить, кто их девушек, каждая из которых прекрасна по-своему, достойна победы.

По итогам читательского голосования будут определены три победительницы. Все девушки, занявшие призовые места, получат ценные подарки.