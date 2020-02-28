«Студенческая краса»: Запускаем конкурс на звание самой прекрасной студентки Ростова-на-Дону
По итогам читательского голосования победительницы получат призы
Запускаем конкурс на звание самой прекрасной студентки Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:
«Комсомольская правда – Ростов» объявляет о старте конкурса «Студенческая краса - 2020». В мероприятии принимают участие студентки ведущих вузов города: ЮФУ, ДГТУ, СКФ МТУСИ, РГЭУ «РИНХ».
Конкурс будет длиться месяц. Читателям предстоит непростой выбор, – определить, кто их девушек, каждая из которых прекрасна по-своему, достойна победы.
По итогам читательского голосования будут определены три победительницы. Все девушки, занявшие призовые места, получат ценные подарки.
x