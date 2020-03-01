«Закрыли в палате, замуровали окна и двери»: планировавшая добраться до Ростова девушка с подозрением на коронавирус написала пронзительный пост в соцсети

Вернувшаяся из Китая жительница Крыма Екатерина Репях, сбежавшая из севастопольской инфекционной больницы, где она проходила медицинское обследование по подозрению на коронавирус, вышла на связь и сообщила свою версию произошедших с ней событий.

Напомним, что девушка самовольно покинула медучреждение, не завершив лечение и не поставив никого из врачей в известность о своем внезапном уходе. В больницу ее госпитализировали 16 февраля с острой инфекцией дыхательных путей средней тяжести.

Девушка рассказала о том, что ее привело в инфекционную больницу Севастополя. Фото: Екатерина Репях

Своим соседкам по палате Екатерина сказала, что собирается уехать в Ростов-на-Дону, после чего в скором времени скрылась в неизвестном направлении. Импульсивную беглянку власти тут же объявили в федеральный розыск на территории всей России.

По некоторым сведениям, особые меры по поиску крымчанки начались в Ростовской области, где силовые ведомства, в первую очередь, стали проверять хостелы и гостиницы.

Неожиданно для всех испуганная девушка сама решила пролить свет на темную историю своего бегства. Репях опубликовала длинный пост в своем аккаунте в соцсети (до этого последняя запись там датировалась сентябрем прошлого года), где эмоционально, но несколько сбивчиво, рассказала о приключившихся с ней неурядицах и коронавирусе.

Крымчанка не стала уточнять свое текущее местоположение. Напомним, что ее объявили в федеральный розыск. Фото: Екатерина Репях

- Я здорова! Подтверждающие анализы есть! Сотрудники инфекционной больницы попросили меня приехать и сдать анализы, чтобы, по их словам, у них была отчетность. Мне было совершенно несложно это сделать. Я лично поехала в больницу, - взволнованно сообщила беглянка.

Далее она поведала, что, по ее мнению, врачи имеют право определять пациентов на лечение в стационаре только в случае обнаружения признаков ОРВИ, которые, как она считает, автоматически трактуются медиками, как подозрение на коронавирус. Но таких симптомов у нее совсем не было, категорично заявила Екатерина на своей странице.

- ОРВИ у меня не обнаружили, а просто взяли и закрыли в палате, замуровали окна и двери, не выпускали. Тем не менее, я просидела в палате с железной кроватью, грязным матрасом, спертым и плохим воздухом (без возможности выхода даже в интернет, по причине того, что связь в больнице не «ловит»), четыре дня. Меня не выпускали. Я сдавала все необходимые анализы. Главный анализ уходит в новосибирскую лабораторию, я дождалась его. Как и все четыре предыдущих, он был отрицательным. Хотя и так это было понятно. Я не подвергала риску ни свое здоровье, ни, тем более, здоровье окружающих, - красочно описала свои злоключения раздосадованная крымчанка.

Беглянка опубликовала пронзительный пост в соцсети, где рассказала свою историю. Фото: Екатерина Репях

При этом Репях подчеркнула, что судебное решение, в соответствии с которым ее объявили в федеральный розыск, были принято при недостаточном основании.

- Инфекционная больница в судебном заседании мои чистые анализы не предоставила! В связи с чем я написала заявление в МВД и прокуратуру на сотрудников данной больницы. Ведется расследование. По решению суда у меня должны быть два отрицательных анализа (они есть) и отсутствие клинических показаний (заключение терапевта о том, что я здорова и признаков ОРВИ не имею) - данное заключение у меня тоже есть. Главный врач данной больницы всеми силами пытается меня вернуть обратно, чтобы не замарать свою репутацию. На меня и на мою семью оказывается психологическое давление. Инкубационный период коронавируса, как я слышала, составляет до 14 дней. В моем случае прошло уже 25 суток, а все анализы отрицательные, - подвела общий знаменатель своей речи девушка.

Все анализы на опасную инфекцию, по словам беглянки, были строго отрицательными. Фото: Екатерина Репях

Cообщать свое текущее местоположение Екатерина Репях, тем не менее, не стала.

Крымские власти информацию о побеге девушки из инфекционной больницы подтвердили.

— После возвращения из КНР пациентка находилась на карантине, предполагающем 14-дневное медицинское наблюдение, в севастопольской инфекционной больнице, она получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований. Однако, не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение. В связи с этим, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований, — приводит «Комсомольская правда-Севастополь» официальный комментарий горадминистрации.

А вот медики «инфекционки», где содержалась Екатерина Репях, наотрез отказываются комментировать слова своей бывшей пациентки.

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