Сбежавшую из крымской больницы девушку с подозрением на коронавирус ищут в Ростове-на-Дону

Начаты поиски молодой жительницы Севастополя с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы в Крыму и отправилась в Ростов-на-Дону.

В соцсетях написали, что Екатерина Р. самовольно покинула учреждение, не завершив лечение и не поставив никого из врачей в известность о своем уходе. В больницу ее госпитализировали 16 февраля с острой инфекцией дыхательных путей средней тяжести.

Медики заподозрили у девушки наличие опасного коронавируса и начали обследование. Испугавшись такого поворота событий, крымчанка сказала своим соседкам по палате о том, что не собирается задерживаться в больнице и собирается отправиться в Ростов.

Крымчанку госпитализировали с острой инфекцией дыхательных путей средней тяжести. Фото: страница героини публикации в соцсети

Вскоре после этого признания Екатерина Р. действительно совершила побег из клиники.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что беглянку объявили в федеральный розыск.

— Есть соответствующее решение суда. У пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза «коронавирус», она должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований, - сообщила Пеньковская.

В то же время, издание 1rnd.ru сообщает, что силовые ведомства в Ростовской области уже ищут крымчанку с неподтвержденным диагнозом на территории донского региона.

В частности, полиция массово проверяет хостелы и гостиницы в донской столице. По информации издания, у отельеров запросили подробную информацию о постояльцах, которую те обязаны предоставить в кратчайшие сроки.

Где девушка скрывается уже несколько дней, никто не знает. Фото: страница героини публикации в соцсети

В пресс-службе областного ГУ МВД России отметили, что информация об этой ситуации в настоящее время уточняется, но подробностей пока раскрывать не стали.

Напомним, что ранее сообщалось, что в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом в Ростовской области под особым наблюдением медиков находятся 200 человек. Это граждане Китая, а также дончане, которые вернулись из поездки в азиатскую страну, где появилась опасная инфекция.

При этом, руководитель регионального управления Ростпотребнадзора Евгений Ковалев подчеркивал, что ни одного случая коронавируса на Дону не зарегистрировано.

Отметим, что в людей с подозрением на опасную инфекцию проверяют в специально оборудованном ифекционном блоке ЦГБ Ростова.

Кроме того, начальник управления здравоохранения донской столицы Надежда Левицкая давала информацию о том, что на случай вероятного подтверждения и распространения вируса также готовятся боксы в ряде других городских больниц Ростова-на-Дону.

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