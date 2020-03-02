"Это же не я прыгала там с голой попой": ростовская чиновница прокомментировала видео со стриптизером

Сегодня 2 марта в интернете появилось видео, на котором чиновница из Ростова-на-Дону стала участницей откровенного шоу. На кадрах видно, как для начальницы отдела организации торговли Управления торговли и бытового обслуживания города Натальи Прилепиной мужчина танцует стриптиз. Сейчас ролик бурно обсуждают пользователи сети и задаются вопросами: кто и когда снял его.

Корреспондент "Комсомольской правды" связался с Наталией и узнал подробности происходящего на видео. Прилепина рассказала, что в курсе о существовании ролика. По ее словам, он был записан еще пять лет назад.

- Я не хотела сразу комментировать это. Я взрослый человек и ничего порочащего мою честь и достоинства на видео нет. Это же не я там прыгала с голой попой. Вообще для меня это было полной неожиданностью, и вы можете сами увидеть, что я там сижу вся красная от смущения, - рассказала изданию Наталия Прилепина.

Сейчас женщина находится на больничном. Однако, по словам Наталие, состояние ее здоровья никак не связано с популярностью видео.