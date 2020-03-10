Массовая драка фанатов «Ростова» и ЦСКА попала на видео
В самом центре донской столицы фанаты «Ростова» и ЦСКА подрались из-за победы желто-синих в мачте 21-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась счетом 3:2 в пользу желто-синих.
За нарушения арбитр матча удалил с поля двоих игроков московского клуба. Фанаты армейцев посчитали несправедливым решения судьи из-за пенальти Ивелина Попова и остались недовольны результатом игры. В результате спустя пару часов после окончания игры в понедельник, 9 марта, на проспекте Соколова произошло столкновение болельщиков ЦСКА и «Ростова». Прохожие сняли видео с места произошедшего и поделились им в социальных сетях.
- На данный момент проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в ГУ МВД по Ростовской области.
Напомним, встреча «Ростова» и ЦСКА завершилась победой донского клуба со счетом 3:2. В составе жёлто-синих голы забили Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев. Футболист желто-синих Дмитрий Чистяков попал в больницу прямо во время матча. В составе московской команды голами отличились Арнор Сигурдссон и игрок «Ростова» Максим Осипенко.
Фанаты устроили массовую драку на Соколова.
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ИСТОЧНИК KP.RU