2020-03-10T10:40:22+03:00
Общество

Массовая драка фанатов «Ростова» и ЦСКА попала на видео

Болельщики проигравшей команды остались недовольны результатом матча
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фанаты подрались в центре города. Фото: стоп-кадр видео vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фанаты подрались в центре города. Фото: стоп-кадр видео vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В самом центре донской столицы фанаты «Ростова» и ЦСКА подрались из-за победы желто-синих в мачте 21-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась счетом 3:2 в пользу желто-синих.

За нарушения арбитр матча удалил с поля двоих игроков московского клуба. Фанаты армейцев посчитали несправедливым решения судьи из-за пенальти Ивелина Попова и остались недовольны результатом игры. В результате спустя пару часов после окончания игры в понедельник, 9 марта, на проспекте Соколова произошло столкновение болельщиков ЦСКА и «Ростова». Прохожие сняли видео с места произошедшего и поделились им в социальных сетях.

- На данный момент проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, встреча «Ростова» и ЦСКА завершилась победой донского клуба со счетом 3:2. В составе жёлто-синих голы забили Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев. Футболист желто-синих Дмитрий Чистяков попал в больницу прямо во время матча. В составе московской команды голами отличились Арнор Сигурдссон и игрок «Ростова» Максим Осипенко.

Фанаты устроили массовую драку на Соколова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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