2020-03-03T16:32:20+03:00
Общество

На праздничном открытии «Галамарта» в Ростове-на-Дону будут действовать ШОК-цены

Акция продлится три дня – с 5 по 7 марта
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На праздничном открытии «Галамарта» будут действовать ШОК-цены. Фото предоставлено компанией Галамарт.На праздничном открытии «Галамарта» будут действовать ШОК-цены. Фото предоставлено компанией Галамарт.
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В Ростове-на-Дону открывается магазин постоянных распродаж «Галамарт», в честь этого события для всех посетителей в течение трех дней - 5, 6 и 7 марта – будут действовать ШОК-цены на товары для дома. Но и это еще не все. Приходите в «Галамарт» и получайте гарантированные подарки за покупки и сертификаты на 5 000, 10 000 или 15 000 рублей!

ШОК-цены каждый день – пожалуй, настоящий праздник шопинга!

- 5 марта: подушка – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, ЖК-телевизор с диагональю 32 дюйма – 6 590 рублей.

- 6 марта: швабра – 99 рублей, сковорода – 129 рублей, набор кокотниц для запекания – 199 рублей.

- 7 марта: полотенце – 77 рублей, 3 кг стирального порошка BiMAX – 99 рублей, набор из 6 стаканов – 149 рублей.

Также за покупку от 500 рублей в эти три дня вы получаете гарантированный подарок от народного магазина.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи - инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки и многое другое. Обновить домашнюю обстановку теперь можно за один поход в магазин – здесь всегда низкие цены, а также регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Ростов-на-Дону, пр-т Коммунистический, 30, ТРЦ PLAZA.

Часы работы: 09.00-21.00

Праздничное открытие: 5, 6, 7 марта с 09.00 до 19.00

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