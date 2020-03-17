Сообщения о вертолетах с дезинфицирующими воздух от коронавируса лекарствами донские власти назвали выдумкой

Ростовчане массово получают от анонимов уведомления о том, что в донской столице и на территории региона с вертолетов якобы будут распылять лекарства для дезинфекции воздуха от коронавируса. Неизвестные рекомендовали людям на ночь плотно закрывать окна квартир и автомобилей. Сообщение-вирус разносится по Сети со скоростью звука.

Однако власти Ростовской области назвали подобные сообщения выдумкой. Как рассказал "Комсомольской правде-Ростов" начальник Управления информационной политики региона Сергей Тюрин, для подобных мер нет никаких предпосылок.

- В Ростовской области нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Методик дезинфекции воздуха от ОРВИ и коронавируса с вертолетов не существует. Если бы такие методы были разработаны, то официальные власти предварительно предупредили бы людей о проведении подобных мер, - отметил Сергей Тюрин.

Руководитель подчеркнул, что ростовчанам нужно обращать внимания на информацию, которую размещают официальные ведомства. Горожанам не стоит бездумно тиражировать и рассылать недостоверную информацию, а также сеять панику.

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