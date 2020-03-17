Как спастись от коронавируса в Ростове-на-Дону: советы врачей, профилактика и телефоны горячих линий

В Ростовской области официально пока отменены все массовые мероприятия, на которых должны присутствовать более 500 человек. Часть вузов донской столицы перешла на дистанционное обучение, санитарные врачи проверяют пассажиров всех прибывающих авиарейсов, а городской транспорт дезинфицируют и следят в режиме онлайн, насколько качественно это делается. Цель одна - не допустить развития заболевания. Выясняем, как спастись от коронавируса, какие меры профилактики существуют и какие телефоны горячих линий работают на Дону, на которые можно звонить по любому чиху круглосуточно.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ - 215 ЧЕЛОВЕК

По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора, на Дону нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Речь о том, что лабораторно вирус не подтвержден ни у одного из пациентов, у которых брали анализы. У всех получены отрицательные результаты на наличие инфекции.

Всего же с начала вспышки обследование на коронавирус в нашей области проведено у 595 человек, под наблюдением сейчас - 215. Из них в Ростове-на-Дону - 122 «подозреваемых», которые прибыли в донскую столицу из эпидемиологически неблагополучных стран. В стенах собственных домов их ожидает двухнедельных карантин, причем с оплаченным больничным.

При этом, как рассказали в горздраве, двое взрослых в настоящее время помещены в инфекционный модуль городской больницы №1 им. Н.А. Семашко. Известно, что пациенты, находящиеся в стационаре, могут использовать мобильники и другие средства связи для общения с родственниками. А последние, в свою очередь, передавать родным некоторые продукты питания и личные вещи.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ?

По словам медиков, у заболевших коронавирусной инфекцией наблюдаются симптомы, которые достаточно распространены, в том числе и при любой вирусной инфекции. Как рассказали в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону, в 90 процентах случаев у пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус» в мире отмечаются повышение температуры тела, сухой кашель с небольшим количеством мокроты, отдышка и ощущение сдавленности в грудной клетке. В редких случаях к ним могут добавиться еще и головные боли, диарея, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение.

Как правило, болезнь опасна осложнениями и, в частности, быстро развивающейся пневмонией. Также при коронавирусе могут возникнуть синусит, бронхит, острая дыхательная недостаточность, отек легких, сепсис и инфекционно-токсический шок. Поэтому вывод один: почувствовали себя плохо - любое самолечение в сторону и сразу вызывайте врача на дом. А еще врачи советуют: если нет маски, то при кашле и чихании прикрывайте рот хотя бы одноразовым платком, салфеткой или областью локтевого сгиба, а не кистями рук, так как это способствует распространению вируса.

ПОЦЕЛУИ И РУКОПОЖАТИЯ ПОКА НА ПАУЗЕ

Вирус передается как при кашле, чихании и разговоре, так и с пылевыми частицами в воздухе либо через рукопожатия и предметы. Поэтому, чтобы не заразиться, важно пока не ездить туда, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, надо избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ, а также мест массового скопления людей: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. По возможности не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

Лучшее, что можно сделать для себя в этой ситуации, - чаще мыть руки, причем с мылом. При отсутствии доступа к воде использовать одноразовые спиртовые или увлажняющие гигиенические салфетки. А к лицу и глазам прикасайтесь только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

Ну, и наконец, надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте, меняя ее каждые 2-3 часа. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, чаще делайте влажную уборку и ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

АЛЛО!

Телефоны горячих линий

Роспотребнадзор: 8-800-100-74-17, 8 (863) 251-06-12.

Минздрав Ростовской области (круглосуточно): 8-928-767-38-91.

Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону: 285-54-58.

Росздравнадзор: 8 (800) 550-99-03 (по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов).

КСТАТИ

Где можно сдать анализ на коронавирус?

Как рассказали в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону, самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.

- Обследование назначается медицинскими работниками в случае прибытия человека из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов, а также наличия тесных контактов за последние две недели с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели или у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, - добавили там. - Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора РО. При этом в частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.

КОНКРЕТНО

Какие симптомы наблюдаются?*

Повышение температуры тела - 90% случаев.

Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) - 80% случаев.

Одышка - 55% случаев.

Ощущение сдавленности в грудной клетке - 20% случаев.

Головные боли - 8% случаев.

Кровохарканье - 5% случаев.

Диарея, тошнота, рвота, сердцебиение - 3% случаев.

*По данным управления здравоохранения Ростова-на-Дону.

БЕЗ ПАНИКИ!

В Ростове-на-Дону просят покупателей не создавать искусственный ажиотаж в магазинах

В Департаменте потребительского рынка товаров и услуг в Ростовской области рынка просят горожан не создавать искусственный ажиотаж. Там регулярно мониторят количество товаров и цены. А всех, кто столкнулся с резким подорожанием, просят звонить на горячую линию ведомства (подробности)

КСТАТИ

"Нет никаких поводов для паники!": В Ростове-на-Дону чиновники нашли в аптеках маски и противовирусные препараты

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Тот же Музыкальный театр закрыл двери для посетителей до 10 апреля. А вот в кассах Театра имени Максима Горького рассказали, что там отсчет зрителей будет проводиться с помощью специальной рамки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие авиарейсы из Ростова-на-Дону отменили из-за коронавируса

разу несколько авиакомпаний приостановили полеты по четырем направлениям: жители и гости донского региона в ближайшее время не смогут улететь в Узбекистан, Минск, Тель-Авив и Мюнхен.

- Кроме этого, возможны точечные изменения в расписании полетов по международным направлениям. На 19 марта отменен авиарейс из Ростова-на-Дону в Прагу. Авиаперелеты по России осуществляются в прежнем режиме, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в пресс-службе аэропорта Платов. (подробности)