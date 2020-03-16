В Ростове-на-Дону просят покупателей не создавать искусственный ажиотаж в магазинах

Социальные сети все выходные пестрили сообщениями о том, что в магазинах полки стремительно пустеют. Ростовчане в панике перед коронавирусом сметают все - крупы, сахар, соль, муку, чай... Однако в Департаменте потребительского рынка товаров и услуг в Ростовской области рынка просят горожан не создавать искусственный ажиотаж. Там регулярно мониторят количество товаров и цены. А всех, кто столкнулся с резким подорожанием, просят звонить на горячую линию ведомства (номер телефона смотрите ниже, - прим. авт.).

- Ситуация на потребительском рынке находится на постоянном контроле и мониторинге, - рассказала газете "Комсомольская правда-Ростов" руководитель Департамента Ирина Теларова. - Совместно с торговыми сетями, крупными торгово-развлекательными центрами, рынками-ярмарками и автономной розницей мы работаем по двум направлениям. Первое - это профилактика и недопущение распространения коронавирусной инфекции через эти каналы. А второе - обеспечение их постоянной работы и поставок продуктов питания, дезинфицирующих средств и бытовой химии на потребительский рынок. Хотелось бы пожелать нашим гражданам не создавать искусственный ажиотаж, потому что в нашем регионе осуществляется бесперебойная поставка. Да, действительно, увеличился объем поставки, несколько увеличены запасы продовольствия группы социально-значимых товаров и дезинфицирующих средств. Помимо этого мы осуществляем мониторинг для недопущения роста цен на эту категорию товаров. И такая работа ведется ежедневно, в том числе в режиме телефона "горячей линии".

К слову, в Ростове-на-Дону из-за коронавируса уже дезинфицируют общественный транспорт, а студенты нескольких вузов будут учиться дистанционно.

Чиновники уверяют, предпосылок для пустых полок в Ростове просто нет.Фото: Александр КОЦ

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«Горячая линия» по вопросам ценообразования на социально значимые продукты питания. Телефон: 8 (863) 240-26-44.

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