2020-02-06T10:47:35+03:00
Общество

В Ростовской области заработала горячая линия по коронавирусу

Свои вопросы дончане могут задавать эпидемиологам
Ольга ГОПАЛО
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Свои вопросы дончане могут задавать эпидемиологам.Свои вопросы дончане могут задавать эпидемиологам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области заработала горячая линия по коронавирусу. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Известно, что жители Дона могут задать свои вопросы, которые касаются разбушевавшегося в Китае вируса. В частности, можно узнать, как им можно заболеть, как развивается заболевание, какие у него симптомы и как не допустить развития болезни. Кроме того, специалисты смогут рассказать, есть ли действенные меры профилактики.

Так же по телефону можно задать вопросы, которые волнуют тех, кто сейчас находится в КНР, а также узнать, как вернуть деньги за туристическую поездку, которая предстоит, но сейчас турист отказывается ехать из-за опасности заболеть.

Напомним, на Дону коронавирус уже заподозрили у нескольких десятков человек, прибывших в аэропорт из Китая.

АЛЛО!

Куда звонить

Консультацию можно получить по телефону горячей линии 8 (863) 251-06-12 или по телефону 8-800-100-74-17.

Консультацию по вопросам нарушения прав потребителей при оказании туристических услуг можно получить по телефону горячей линии 8 (928) 169-96-18 или по телефону 8 (863) 282-82-64.

Консультационную помощь так же возможно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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