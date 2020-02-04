2020-02-04T13:05:40+03:00
Общество

На наличие коронавируса в Ростове проверяют 23 человека

Все они прибыли из Китая
Дина Горбачева
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Ростовчане стали чаще вызывать скорую из-за боязни коронавирусаРостовчане стали чаще вызывать скорую из-за боязни коронавирусаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Под наблюдением врачей в Ростове сейчас находится 23 человека. Прибывших из Китая людей проверяют на наличие коронавируса в специально оборудованном ифекционном блоке ЦГБ. Кроме того, на случай подтверждения и распространения вируса готовятся боксы в ряде других городских больниц. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая на расширенном планерном совещании.

- На сегодняшний день в Ростове нет подтвержденных случаев поражения коронавирусом, - сказала Надежда Левицкая.

Напомним, что недавно в аэропорту «Платов» были выявлены семь пассажиров прибывших из КНР с подозрением на наличие вируса. Также ранее сообщалось, что больницы Ростова готовы к приему больных на случай подтверждения опасений.

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В Ростовской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора продолжают следить за пассажирами, которые пребывают на Дон. В частности, сейчас осуществляется двухэтапный санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Платов». На первом – встреча прибывающих прямо на борту лайнера, проведение бесконтактной термометрии, а также анкетирование прибывающих. Второй этап – бесконтактная термометрия стационарными тепловизорами у пограничного контроля (подробнее).

Китайский коронавирус вызвал панику в Ростове-на-Дону

Горожане стали вызывать скорую помощь чуть ли не после каждого чиха

Судя по всему, паника по поводу коронавируса, который бушует в Китае (там от него погибли уже десятки человек, сотни заболели) дошла и до Ростова-на-Дону. Как рассказали в городском управлении здравоохранения, только за неделю в донской столице скорую вызывали больше восьми тысяч (!) раз. И лишь в четверти случаев потребовалась реальная помощь врачей и фельдшеров службы «03».Известно, что в стационары отвезли чуть больше двух тысяч человек. И здесь речь не только о пациентах с ОРВИ, но и с инфарктами, инсультами, о пострадавших в авариях и так далее. Кроме того, больше тысячи вызовов были переданы в кабинеты неотложной медицинской помощи поликлиник (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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