Студенты ДГТУ будут учиться дистанционно из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T12:23:58+03:00

Все санитарно-эпидемиологические мероприятия находятся под личным контролем ректора. Пресс-служба ДГТУ

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С понедельника, 16 марта, в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) вводится дистанционная форма обучения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас всем студентам учебного заведения рекомендовано находиться дома или в общежитии и избегать посещения массовых мероприятий.

- Вуз временно переходит на дистанционную форму обучения, при которой доступ студентов к знаниям, согласно рекомендациям Министерства науки и высшего образования РФ, будет реализован в полной мере. ДГТУ обладает всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими обеспечивать взаимодействие студентов и преподавателей на расстоянии без снижения эффективности образовательного процесса, - сообщили в пресс-службе ДГТУ.

Теперь все санитарно-эпидемиологические мероприятия находятся под личным контролем ректора Бесариона Месхи.

Этим же утром аналогичные шаги предприняло руководство Южного Федерального университета. Там всех студентов на неопределенный срок перевели на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU