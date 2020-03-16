2020-03-16T12:33:43+03:00
Общество

ЮФУ переходит на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса

Массовые мероприятия в вузе временно отложены
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный корпус ЮФУ. Фото: пресс-служба ЮФУГлавный корпус ЮФУ. Фото: пресс-служба ЮФУ
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С понедельника, 16 марта, Южный федеральный университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Как рассказала рассказала исполняющая обязанности ректора ЮФУ Инна Шевченко, такое решение принято по рекомендации Министерства образования и науки РФ.

- Занятия будут идти в электронной образовательной среде. Доступ к ней осуществляется через интернет. Мы провели аудит своих информационных ресурсов: они позволяют нам обеспечить всем студентам такую возможность. Ведётся работа по информированию учащихся ЮФУ, - сообщила Инна Шевченко.

По словам руководителя вуза, эти меры помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Сейчас в университете временно ограничено проведение массовых мероприятий. Водном из кампусов открыт штаб по противодействию распространению вируса COVID-19. Все действия сотрудников штаба по профилактике заболевания, а также оперативные сводки и новая информация по этой теме будет публиковаться на официальном сайте Южного федерального университета.

На территории ЮФУ отменены занятия для студентов и назначено совещание, где более подробно обсудят вопросы предотвращение распространения опасного заболевания.

В настоящее время в Ростове-на Дону введены повышенные меры безопасности из-за того, что первый случай заболевания коронавирусом на Юге России зарегистрирован у жителя Краснодарского края. На территории донского региона не выявлены случаи заражения. Всего на предмет заболевания врачи проверили более 600 человек, под наблюдением медиков находятся более 200 человек.

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На Дону под наблюдением медиков на коронавирус остаются 215 человек. Всего же врачи проверили почти 600 жителей региона с момента вспышки заболевания в мире (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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