Под наблюдением на коронавирус в Ростовской области остаются 215 человек

На Дону под наблюдением медиков на коронавирус остаются 215 человек. Всего же врачи проверили почти 600 жителей региона с момента вспышки заболевания в мире. Ни одного подтвержденного случая выявления опасного вируса в Ростовской области нет. Такие данные привели в пресс-службе донского правительства.

О ситуации по мониторингу коронавирусной инфекции в регионе рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

- В настоящее время в регионе нет ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции. Всего с начала вспышки проведено обследование на коронавирус у 595 человек, в настоящее время под наблюдением находится 215 человек. У всех получены отрицательные результаты на наличие инфекции. Медицинские организации работают в состоянии постоянной повышенной готовности. Они обеспечены пробирками с транспортной средой и зондами, выполняется алгоритм лабораторной диагностики, - отметил замгубернатора.

Он также сообщил о начале работы горячей линии, организованной Минздравом Ростовской области. Жители региона могут позвонить по номеру 8 928 767 38 91 в любое время суток и задать интересующий вопрос по коронавирусной инфекции.

- Горячая линия начала работу как дополнительная мера по снижению рисков завоза коронавирусной инфекции в регионе, - пояснил Сергей Бондарев.

Чтобы не допустить появления вируса в Ростовской области, Минздрав призывает жителей Дона воздержаться от ранее запланированных зарубежных поездок. Особенно рекомендуется ограничить посещение стран, где официально зарегистрирован коронавирус, избегать массового скопления людей, усилить личный противоэпидемический режим и, при необходимости, организовать самоизоляцию.

- Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, рекомендуется передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на горячие линии и при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома, обратиться за медицинской помощью на дому. При необходимости на дому также оформляется листок нетрудоспособности, - дали пошаговые инструкции в министерстве здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» в Краснодаре сообщала о том, что 12 марта 2020 года был зафиксирован первый случай заражения новым вирусом в Кубани. Заболевшим оказался мужчина старше 60 лет, проживающий в Приморско-Ахтарском районе, который прилетел 5 марта из итальянской Вероны.

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7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

ВНИМАНИЕ!

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

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