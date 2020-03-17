Какие авиарейсы из Ростова-на-Дону отменили из-за коронавируса. Об этом газете "Комсомольская правда-Ростов" рассказали в ростовском аэропорту "Платов". В частности, сразу несколько авиакомпаний приостановили полеты по четырем направлениям: жители и гости донского региона в ближайшее время не смогут улететь в Узбекистан, Минск, Тель-Авив и Мюнхен.

- Кроме этого, возможны точечные изменения в расписании полетов по международным направлениям. На 19 марта отменен авиарейс из Ростова-на-Дону в Прагу. Авиаперелеты по России осуществляются в прежнем режиме, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в пресс-службе аэропорта Платов.

Так, уже отменены полеты в столицу Узбекистана. Рейсы в Ташкент приостановлены с 16 марта по 5 апреля 2020 года из-за того, что у одного из граждан, вернувшегося из Франции, выявили коронавирус.

Авиарейсы в донскую столицу отменила и белорусская авиакомпания. Самолеты сообщением "Минск-Ростов-на-Дону" не будут летать с 21 марта по 16 апреля.

Временно отменен авиарейс из Ростова-на-Дону в израильский Тель-Авив. Авиасообщение прекращено из-за карантина, который установили в Израиле из-за пандемии. Полеты приостановлены с 19 марта по 26 апреля.

Отложен также запуск направления и "Ростов-Мюнхен", на который блеты уже поступили в продажу.

В ростовском аэропорту "Платов" добавили, что деньги за купленные билеты пассажирам будут возвращены.

Сейчас в аэропорту усилены меры безопасности. Санитарные врачи проверяют пассажиров прибывающих авиарейсов.

Отметим, что по официальным данным, в Ростове-на-Дону и области нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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