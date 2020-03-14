Компания "Белавиа" ограничила рейсы в Ростов-на-Дону в связи с эпидимией COVID-19

Авиакомпания из Белоруссии отменила авиарейсы в донскую столицу.

Самолеты сообщением Минск-Ростов-на-Дону не будут летать временно. Об этом сообщается на официальном сайте белорусской авиакомпании «Белавиа».

- Рейсы отменены в связи с эпидемией коронавируса, - говорится в сообщении.

Ограничение на перелеты из Минска в Ростов будет действовать с 21 марта по 16 апреля. Самолеты "Белавиа" не будут также летать в следующие российские города: Нижний Новгород, Калининград, Воронеж, Краснодар, Казань и Сочи. Авиарейсы до апреля отменены и заграницу: в Италию, Израиль, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Сербию, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию и Эстонию.

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