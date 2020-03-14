2020-03-14T11:42:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Запуск рейсов из Ростова в Мюнхен отложен до октября из-за коронавируса

Приостановлены также и рейсы из Краснодара
Виктория Никитина
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Запуск рейсов из Ростова в Мюнхен отложили до октябряЗапуск рейсов из Ростова в Мюнхен отложили до октябряФото: "КП" Архив
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Компания "Азимут" приняла решение отложить запуск авиарейсов из Ростова в Мюнхен.

Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на авиакомпанию «Азимут». Теперь рейсы планируется запустить в октябре 2020 года. Причиной этому послужило ухудшение эпидемиологической обстановки в ФРГ и повсеместного распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что первый самолет из аэропорта "Платов" в Германию должен был вылететь 31 марта. Стоит отметить, что авиакомпания также приостановила регулярные рейсы в Мюнхен из Краснодара. Ограничение будет будет действовать до конца мая. Пассажирам было предложено сдать билеты и вернуть их стоимость без сборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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