Запуск рейсов из Ростова в Мюнхен отложен до октября из-за коронавируса

Компания "Азимут" приняла решение отложить запуск авиарейсов из Ростова в Мюнхен.

Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на авиакомпанию «Азимут». Теперь рейсы планируется запустить в октябре 2020 года. Причиной этому послужило ухудшение эпидемиологической обстановки в ФРГ и повсеместного распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что первый самолет из аэропорта "Платов" в Германию должен был вылететь 31 марта. Стоит отметить, что авиакомпания также приостановила регулярные рейсы в Мюнхен из Краснодара. Ограничение будет будет действовать до конца мая. Пассажирам было предложено сдать билеты и вернуть их стоимость без сборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова-на-Дону призвал горожан не покидать территорию РФ.

Это поможет избежать распространения коронавируса.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!