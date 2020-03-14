2020-03-14T11:17:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Сити-менеджер Ростова-на-Дону призвал горожан не покидать территорию РФ

Это поможет избежать распространения коронавируса
Виктория Никитина
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Сити-менеджер Ростова посоветовал горожанам не выезжать заграницуСити-менеджер Ростова посоветовал горожанам не выезжать заграницу
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Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко посоветовал ростовчанам не летать заграницу.

Об этом сити-менеджер сообщил на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

- Управлением здравоохранения Ростова разработан и утвержден план развертывания госпитальной базы в очаге инфекции на случай массового поступления больных. Обеспечена готовность к перепрофилированию МБУЗ города согласно данному плану, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее медики держат на контроле приехавших из заграницы студентов. После приезда они на 14 дней они содержатся в карантине. В городе регулярно происходит санитарная обработка общественного транспорта на территории транспортных предприятий. Кроме того, мониторинг и дезинфекцию будут проводить в торговых центрах Ростова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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