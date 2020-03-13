Коронавирус сорвал главный студенческий фестиваль ЮФУ

13 Март 2020 2020-03-13T19:26:32+03:00

Но есть еще надежда на то, что ситуация скоро изменится

Изменить размер текста: A A

Вспышка коронавируса в России привела к отмене ежегодного фестиваля ЮФУ "Студенческая весна". Это решение приняли сегодня, 13 марта, на собрании художественного совета.

Минобрнауки России посоветовали уменьшить количество культурных и спортивных мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом. А лучше всего и вовсе заменить их видеоконференциями. Исключением стали только чрезвычайно важные мероприятия.

Именно поэтому руководство ЮФУ приняло решение отменить фестиваль «Студенческая весна». Стоит отметить, что именно это мероприятие с размахом вуз проводит из года в год. Проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ Яков Асланов отметил, что есть вероятность, что ситуация изменится, а фестиваль может быть проведен и позже.

Напомним, что "Студенческая весна" представляет собой серию театрализованных концертов от каждого учебного подразделения университета. После чего среди факультетов жюри выбирает победителя, который должен представить Ростов на всероссийской студвесне.

К слову, в 2020 году Всероссийская студенческая весна должна была проводиться в Ростове-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозит ли ростовчанам коронавирус: чем опасен, как распознать и не заболеть.

Об этом и многом другом говорим с ростовским врачом-инфекционистом.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU