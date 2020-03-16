В Ростове-на-Дону приостановили полеты в Узбекистан из-за коронавируса
В донской столице из-за пандемии коронавируса отменены рейсы в Узбекистан. В течение трех недель полеты осуществляется не будут. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Платов».
Накануне стало известно, что у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявили COVID-19. Тепер международные авиарейсы из аэропортов Республики Узбекистан отменены на период с 16 марта по 5 апреля 2020 года.
Люди, которые приобрели авиабилеты, смогут вернуть деньги на отмененные рейсы по месту приобретения или обменять их на любую после 5 апреля 2020 года дату.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", белорусская авиакомпания отменила рейсы в Ростов-на-Дону на период с 21 марта по 16 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU