В Ростове-на-Дону приостановили полеты в Узбекистан из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T13:04:25+03:00

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В донской столице из-за пандемии коронавируса отменены рейсы в Узбекистан. В течение трех недель полеты осуществляется не будут. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Платов».

Накануне стало известно, что у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявили COVID-19. Тепер международные авиарейсы из аэропортов Республики Узбекистан отменены на период с 16 марта по 5 апреля 2020 года.

Люди, которые приобрели авиабилеты, смогут вернуть деньги на отмененные рейсы по месту приобретения или обменять их на любую после 5 апреля 2020 года дату.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", белорусская авиакомпания отменила рейсы в Ростов-на-Дону на период с 21 марта по 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU