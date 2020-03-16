Коронавирус: какие ограничения ввели в Ростове-на-Дону из-за опасной болезни

В донском регионе из-за коронавируса, который бушует в мире, ввели режим повышенной готовности. Для предотвращения этого опасного вирусного заболевания в Ростове-на-Дону сотрудникам торговых точек и общепита рекомендуется надевать маски, специалисты дезинфицируют городской общественный транспорт, отменяются общественно-массовые мероприятия и полеты за границу.

Что происходит в учебных заведениях

С 16 марта студенты Южного федерального университета, ДГТУ, РИНХа временно переходят на дистанционное обучение. Также с сегодняшнего дня на лекции можно не приходить и студентам РостГМУ.

- Такие решения приняты по рекомендации Министерства образования и науки РФ, - прокомментировали представители учебных учреждений.

На качество знаний будущих выпускников такие меры не повлияют. Все занятия будут проходить на электронных образовательных площадках, доступ к которым осуществляется через интернет.

- Мы провели аудит своих информационных ресурсов: они позволяют нам обеспечить всем студентам такую возможность. Ведется работа по информированию учащихся ЮФУ, - рассказала исполняющая обязанности ректора ЮФУ Инна Шевченко.

Также в Южном федеральном университете открыт штаб по противодействию распространению вируса COVID-19. В учебном заведении на неопределенный срок перенесены все массовые мероприятия.

- В Донском государственном техническом университете все санитарно-эпидемиологические мероприятия находятся под личным контролем ректора Бесариона Месхи, - сообщили в пресс-службе ДГТУ. - Взаимодействие студентов и преподавателей на расстоянии будет осуществляться без снижения эффективности образовательного процесса.

Студентам высших учебных заведений рекомендовано находиться дома или в общежитии и избегать посещения массовых мероприятий.

Школы, детсады, кружки и спортивные секции в Ростове продолжают работать под контролем соответствующих служб.

Продавцов и официантов просят надеть маски

Предприятиям общественного питания и торговли, которые не соблюдают правила профилактики коронавируса, грозит временное закрытие. Об этом заявил на заседании штаба по предупреждению появления коронавируса в городе начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

- Никто не хочет жестких мер, но ситуация такова, что допускать опасную инфекцию на территорию города-миллионника и подвергать риску все его население также нельзя. Поэтому мы предлагаем всем собственникам и руководителям предприятий соблюдать эти правила, даже если это будет сопряжено с временными убытками, - жизни людей дороже, - отметил он.

Несоблюдение требований грозит предприятиям приостановкой работы на срок до трех месяцев.

Автобусы и самолеты

Ростовский общественный транспорт ежедневно дезинфицируют и моют, чтобы не допустить распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса.

- Между рейсами, во время отстоя на конечных остановках, водители протирают спецсредствами ручки дверей и поручни. А в конце смены проводят влажную уборку всего салона, - рассказали в городской администрации.

Водителей с проявлением острых респираторных заболеваний - насморком, температурой, кашлем - не допускают к работе на городских маршрутах.

Жители и гости донской столицы в ближайшие несколько недель не смогут вылететь из «Платова» в Узбекистан, Белоруссию и Израиль. Деньги за купленные билеты пассажирам будут возвращены. В аэропорту усилили меры безопасности. Санитарные врачи постоянно проверяют пассажиров всех прибывающих авиарейсов.

Отменяются массовые мероприятия

В донской столице с 16 марта отменены все общественно-массовые мероприятия, в которых должны были принять участие свыше 500 человек. Так, из-за опасности коронавируса на неопределенное время перенесли матч гандбольных клубов «Ростов-Дон» и «Брест».

- Решение было принято в связи с распространением вируса COVID-19 по всей Европе. Перенос матчей происходит с целью защиты здоровья болельщиков и официальных лиц, а также игроков и тренеров, - рассказали в Европейской федерации гандбола.

Все турниры приостановлены как минимум до 12 апреля. Болельщики, уже купившие билеты на встречу «Ростов-Дон» - «Брест», которая должна была пройти 5 апреля, могут вернуть их и получить свои деньги назад. Те, кто решит сохранить билеты, смогут их использовать, когда назначат новую дату игры.

Отметим, в Ростове и области нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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