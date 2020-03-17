Весенние школьные каникулы 2020: куда пойти с ребенком в Ростове-на-Дону во время особого режима из-за короновируса. Бушующая в мире эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы и в культурную жизнь Ростова-на-Дону. Новостей для ростовских школьников ровно две: первая - то, что вынужденные каникулы у некоторых из них начались раньше и могут продлится дольше обычного, а вторая - от части развлечений, возможно, придется отказаться.

Глава региона уже подписал постановление о введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области, который начал действовать с 17 марта. В частности, в нем говорится о запрете любых мероприятий между образовательными организациями с участием студентов, детских межшкольных, спортивных, культурных и иных мероприятий, а также спортивных, зрелищных, публичных, на которых должно присутствовать более 500 человек. И, как результат, в донской столице уже отменены концерты и спортивные поединки. На неопределенный срок перенесли и Неделю детской книги.

Тот же Музыкальный театр закрыл двери для посетителей до 10 апреля. А вот в кассах Театра имени Максима Горького рассказали, что там отсчет зрителей будет проводиться с помощью специальной рамки, чтобы число зрителей не превышало прописанных в документе 500 человек. С тем же расчетом будут и продавать билеты.

По той же схеме стал работать Ростовский цирк. Там вместимость зрительного зала составляет порядка 1300 человек, но билеты будут продавать таким образом, чтобы число посетивших представление не превышало 500.

В привычном режиме пока работают и ростовская Филармония, и Молодежный театр, и Театр кукол имени Былкова, и городские музеи. Там залы гораздо меньше.

То же касается и кинотеатров. Например, в том, что на проспекте Михаила Нагибина максимальное число зрителей одного из залов составляет 365 человек.

- Так что следите за афишей и приводите ребенка на фильмы, - посоветовала корреспонденту «Комсомолки» кассир.

А вот что касается Ростовского зоопарка, то там на время школьных каникул массовые развлекательные мероприятия в зоопарке проводиться не будут. Однако расстраиваться не стоит.

- Для посетителей будут проводиться экскурсии на открытом воздухе и показательные кормления животных, содержащихся в открытых вольерах, - рассказали там.

Кроме того, работающие с посетителями сотрудники будут обеспечены масками и дезинфицирующими средствами, плюс регулярно обрабатываются все турникеты и перила, дверные ручки в помещениях.

Отметим, что по официальным данным, в Ростове-на-Дону и области нет ни одного случая заражения коронавирусом.

КОНКРЕТНО

Куда отправиться во время весенних каникул в Ростове

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

пл. Свободы, 3, т. 8 (863) 253-98-44.

ТЕАТР ИМ. ГОРЬКОГО

пл. Театральная, 1, т. 8(863) 263 36 22.

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Большая Садовая, 170, т. 8 (863) 263-35-69 .

ТЕАТР КУКОЛ

пер. Университетский, 46, т. 8 (863) 263-45-91.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»

пр. Шолохова, 31 "И", т. 8 (863) 285-47-85

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ

ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2

Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27.

ЦИРК

пр. Буденновский, 45, т. (863) 240-70-93.