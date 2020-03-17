Как вернуть деньги за купленный билет в Ростове-на-Дону в 2020 году: из-за коронавируса отменены концерты, соревнования и авиаперелеты

Как вернуть деньги за купленный билет в Ростове-на-Дону в 2020 году: из-за коронавируса отменены полеты, концерты и соревнования. В донской столице и на территории региона запретили проводить массовые мероприятия от 500 человек из-за угрозы коронавируса.

- По распоряжению губернатора в Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности. На время действия режима установлен запрет на проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с участием более 500 человек, - сообщили в правительстве Ростовской области.

В Ростове-на-Дону перенесли выступления Александра Реввы, более известного, как Артур Пирожков. Певец должен был выйти на ростовскую сцену во вторник, 17 марта. Его выступление перенесено на 19 мая.

Поклонники творчества группы «Руки вверх» не смогут увидеть выступление своего кумира Сергея Жукова. Исполнитель должен был выступать в Ростове-на-Дону дважды - 28 и 29 марта в КСК «Экспресс». Концерты перенесены на 23 и 24 мая.

- Для того, чтобы вернуть деньги за билеты необходимо написать заявление по месту покупки билета, - рассказали в кассах kassir.ru.

В донской столице отменяются спортивные мероприятия. Так, гандбольный клуб «Ростов-Дон» перенес домашний матч с «Брестом» с 5 апреля на неопределенное время. Турниры Европейской федерации гандбола приостановили до 12 апреля. Болельщики, которые уже купили билеты на игру, могут их сдать и получить деньги начиная со следующей недели. В случае, если вы решите сохранить билеты, они будут действовать на матч «Ростов-Дон» — «Брест», но точная дата пока неизвестна.

- Решение принято из-за распространения вируса COVID-19 по всей Европе для защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков, — говорится в сообщении ЕГФ.

В «ДонЭкспоцентре» перенесли проведение всех выставок.

Отменены авиарейсы по четырем направлениям

Сразу несколько авиакомпаний приостановили полеты по четырем направлениям: жители и гости донского региона в ближайшее время не смогут улететь в Узбекистан, Минск, Тель-Авив и Мюнхен.

- Кроме этого, возможны точечные изменения в расписании полетов по международным направлениям. На 19 марта отменен авиарейс из Ростова-на-Дону в Прагу. Авиаперелеты по России осуществляются в прежнем режиме, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в пресс-службе аэропорта Платов.

Так, уже отменены полеты в столицу Узбекистана. Рейсы в Ташкент приостановлены с 16 марта по 5 апреля 2020 года из-за того, что у одного из граждан, вернувшегося из Франции, выявили коронавирус.

Полеты в донскую столицу отменила и белорусская авиакомпания. Самолеты сообщением "Минск-Ростов-на-Дону" не будут летать с 21 марта по 16 апреля.

На время отменен авиарейс из Ростова-на-Дону в израильский Тель-Авив. Авиасообщение прекращено из-за карантина, который установили в Израиле из-за пандемии. Полеты приостановлены с 19 марта по 26 апреля.

Отложен также запуск направления и "Ростов-Мюнхен".

В ростовском аэропорту "Платов" добавили, что деньги за купленные билеты пассажирам будут возвращены.

Отметим, что по официальным данным, в Ростове-на-Дону и области нет ни одного случая заражения коронавирусом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как спастись от коронавируса в Ростове-на-Дону: советы врачей, профилактика и телефоны горячих линий

С начала вспышки обследование на коронавирус в нашей области проведено у 595 человек, под наблюдением сейчас - 215. Из них в Ростове-на-Дону - 122 «подозреваемых», которые прибыли в донскую столицу из эпидемиологически неблагополучных стран. (подробности)

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